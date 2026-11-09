به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی صبح دوشنبه در حاشیه سفر به شهرستان هشترود و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اجرای الگوی کشت را نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دانست و اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت کارشناسان و همکاری نهادهای علمی و تحقیقاتی، الگوی کشت محصولات کشاورزی را متناسب با نیازهای تولید داخلی کشور تدوین کرده است.

وی افزود: این الگو در بخش وسیعی از کشور، پیش از آغاز سال زراعی به استان‌ها ابلاغ می‌شود و به‌تدریج جایگاه پررنگ‌تری در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی پیدا می‌کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت با هدف ساماندهی تولید و پیشگیری از بروز مشکلات در بازار محصولات کشاورزی تدوین شده است، گفت: منابع آب و خاک از عوامل اصلی تعیین الگوی کشت هستند و اجرای مؤثر این برنامه به هماهنگی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در زمینه تأمین آب، نیاز دارد.

گوهرگانی با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد: برنامه‌ریزی تولید باید متناسب با میزان آب قابل دسترس انجام شود و کشاورزان نیز باید از میزان آب قابل تخصیص به فعالیت خود اطلاع دقیق داشته باشند.

وی دسترسی کشاورزان به اطلاعات مربوط به میزان آب در اختیارشان را از الزامات اجرای الگوی کشت دانست و افزود: منابع تأمین آب کشاورزی از جمله چاه‌ها، شبکه‌های آبیاری و پایاب سدها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که کشاورزان بتوانند بر اساس میزان آب قابل دسترس، برای تولید محصولات برنامه‌ریزی کنند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت توسعه تجهیزات اندازه‌گیری و تحویل حجمی آب تصریح کرد: مطالبه وزارت جهاد کشاورزی این است که نصب کنتورهای حجمی و سایر تجهیزات اندازه‌گیری در چاه‌ها و پایاب سدهای کشاورزی طی دو سال آینده به پایان برسد.

گوهرگانی خاطرنشان کرد: بدون تحویل حجمی آب، امکان محاسبه دقیق میزان مصرف، شناسایی اتلاف منابع و ارزیابی بهره‌وری آب وجود ندارد و تکمیل تجهیزات اندازه‌گیری می‌تواند زمینه مدیریت دقیق‌تر منابع آبی را فراهم کند.

وی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور به کنتور حجمی مجهز شده‌اند و تکمیل این روند، امکان انطباق بهتر تولیدات کشاورزی با ظرفیت منابع آبی کشور را فراهم می‌کند.