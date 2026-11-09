به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: با حضور متهم و ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار، متهم با فوریت به اتهام آدم ربایی و مباشرت در ارتکاب قتل عمدی تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان و جهت تحقیقات تکمیلی با دستورات جامع قضایی در اختیار ضابطان تخصصی پلیس آگاهی قرار گرفت.

دادستان مشهد گفت: پدر مرحومه قبلا با حضور در محل نگهداری جسد و در حضور دادستان شهرستان گلبهار و ریاست پلیس آگاهی هویت جسد را تایید کرده بود.

وی افزود: متعاقبا کلیه هماهنگی‌ها و دستورات قضایی جهت اخذ نظریه کمیسیون روان‌پزشکی، تشکیل پرونده شخصیت، معرفی وکیل، اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی و ... صورت پذیرفته و پرونده با رویکرد بازدارندگی و عبرت آموزی و با اولویت در مسیر رسیدگی قرار دارد.