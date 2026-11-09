وحید صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات احداث راهدارخانه بین راهی چاشم در محور شهمیرزاد–چاشم–خطیرکوه خبر داد و تصریح کرد: هدف طرح ارتقای خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و افزایش آمادگی نیروهای راهداری در شرایط نامساعد جوی است.

وی اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی این محور، استقرار امکانات و نیروهای راهداری برای ارائه خدمات به موقع و موثر به مسافران و رانندگان ضرورت دارد.

رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان افزود: احداث راهدارخانه بین راهی چاشم با هدف تسهیل اجرای عملیات راهداری، به‌ویژه در فصل زمستان و هنگام بارش برف و بروز شرایط نامساعد جوی، در دستور کار قرار گرفته است.

صداقت با اشاره به مشخصات این طرح گفت: راهدارخانه چاشم در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این مجموعه، امکان استقرار مناسب‌تر نیروهای عملیاتی و تجهیزات راهداری فراهم می‌شود و نیروهای مستقر می‌توانند در زمان بروز حوادث جاده‌ای و شرایط جوی نامساعد، سریع‌تر به ارائه خدمات و رسیدگی به وضعیت محور بپردازند.