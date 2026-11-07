خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: انتشار ویدئویی از سوخت‌گیری با بدنه سیم‌کارت در فضای مجازی، پای سوءاستفاده از تراشه‌های کارت هوشمند سوخت را به میان کشیده است؛ روشی که به گفته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در آن تراشه اصلی کارت سوخت جدا و روی بدنه سیم‌کارت نصب می‌شود.

ماجرا از انتشار تصاویری در فضای مجازی آغاز شد که در آن فردی با استفاده از بدنه سیم‌کارت‌های رایتل، در جایگاه سوخت‌گیری می‌کرد؛ تصاویری که این تصور را ایجاد کرد که امکان استفاده از سیم‌کارت به جای کارت سوخت فراهم شده است.

با این حال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به این تصاویر اعلام کرد که سوخت‌گیری همچنان از طریق تراشه کارت هوشمند سوخت انجام می‌شود و سیم‌کارت یا شبکه اپراتور تلفن همراه هیچ نقشی در این فرآیند ندارد.

بررسی‌های اعلام‌شده از سوی این شرکت نشان می‌دهد برخی افراد سودجو با جداسازی تراشه کارت‌های هوشمند سوخت و نصب آن روی بدنه سیم‌کارت، از این تراشه برای انجام عملیات سوخت‌گیری استفاده می‌کنند. به این ترتیب، آنچه در ظاهر به‌عنوان سیم‌کارت دیده می‌شود، در واقع حامل تراشه کارت سوخت است و تغییر بدنه، ماهیت ابزار مورد استفاده را تغییر نمی‌دهد.

تغییر ظاهر کارت سوخت برای دور زدن محدودیت‌ها؟

هرچند شرکت ملی پخش درباره انگیزه دقیق این اقدام و شیوه دستیابی افراد به تراشه‌های کارت سوخت توضیح بیشتری ارائه نکرده، اما تغییر فیزیکی کارت و انتقال تراشه آن به بدنه‌ای دیگر، موضوعی است که می‌تواند ضرورت بررسی نحوه نگهداری و استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت را برجسته کند.

در حال حاضر، اطلاعاتی درباره تعداد کارت‌های دستکاری‌شده، میزان سوخت‌گیری انجام‌شده با این روش یا گستره فعالیت افراد دخیل در این موضوع منتشر نشده است و شرکت ملی پخش نیز از پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط خبر داده است.

هشدار درباره واگذاری کارت سوخت به افراد متفرقه

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از شهروندان خواسته است کارت هوشمند سوخت خود را در جایگاه‌ها در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند و شخصاً فرآیند سوخت‌گیری را انجام دهند.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که کارت هوشمند سوخت همچنان ابزار شناسایی و ثبت عملیات سوخت‌گیری خودروهاست و حفاظت از آن می‌تواند در جلوگیری از استفاده غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و اعتبار کارت مؤثر باشد.

بر این اساس، ماجرای سوخت‌گیری با بدنه سیم‌کارت را نباید به معنای ورود فناوری جدید یا جایگزینی سیم‌کارت با کارت سوخت تلقی کرد؛ بلکه مسئله اصلی، دستکاری کارت هوشمند سوخت و استفاده از تراشه آن در قالبی متفاوت است؛ موضوعی که بررسی ابعاد فنی و نظارتی آن بر عهده مراجع ذی‌ربط قرار دارد.