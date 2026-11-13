فاطمه عباسپور در گفت وگو با خبرنگار مهر از بررسی وضعیت زنبورستان‌ها و روند سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این ارزیابی با حضور کارشناسان مسئول زنبور و طیور استان و کارشناس مسئول تولیدات دامی شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت دقیق اطلاعات زنبورستان‌ها افزود: سرشماری و به‌روزرسانی آمار کلنی‌ها، مبنای برنامه‌ریزی اصولی، مدیریت منابع و ارائه خدمات حمایتی به زنبورداران است و امکان شناسایی وضعیت تولید و بررسی سلامت کلنی‌ها را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ بهره‌بردار در حوزه زنبورداری این شهرستان فعالیت دارند، گفت: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کلنی زنبور عسل در میاندورود مستقر است و مجموع تولید سالانه عسل در این شهرستان به‌طور متوسط به ۶۰ تن می‌رسد.

عباسپور با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر سلامت کلنی‌ها تصریح کرد: شناسایی به‌موقع مشکلات و انتقال توصیه‌های فنی به زنبورداران می‌تواند در حفظ جمعیت زنبورها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصول تولیدی نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین نقش زنبور عسل را فراتر از تولید عسل دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت زنبورها در گرده‌افشانی، یکی از عوامل مؤثر در بهبود کمیت و کیفیت محصولات باغی و کشاورزی است و توسعه اصولی زنبورداری می‌تواند به پایداری تولید در بخش کشاورزی منطقه کمک کند.