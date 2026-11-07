به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی‌، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص برنامه‌های هفته کتاب در استان، اظهار کرد:: در هفته کتاب سی‌وچهارم، ۱۵ عنوان کتاب تازه منتشر شده اهالی قلم استان رونمایی و کتابداران، خادمان نشر و کتاب‌خوانان برتر نیز تجلیل می‌شوند. بازدید از کتاب‌فروشی‌های سطح مرکز استان و شهرستان‌ها نیز از برنامه‌های ما در این هفته است.

وی افزود: ۱۴ جلسه نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان، منتقدان و علاقه‌مندان در سراسر استان برگزار می‌شود و کارگاه‌های نویسندگی و آشنایی با فرایند تولید کتاب نیز در مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های عمومی استان برپا می‌شود. برگزاری میزگردهای بررسی راهکارهای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی با حضور نویسندگان بومی، فعالان فرهنگی استان، کتابداران و مدیران حوزه نشر چهارمحال و بختیاری نیز در دستور کار قرار دارد.

فرجی اضافه کرد: برگزاری نشست‌های خوانش متون کهن فارسی با محوریت آثار نظامی و بررسی آثار شاخص ادبیات داستانی ایرانی، از دیگر برنامه‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در هفته کتاب سی‌وچهارم است. نمایشگاه کتاب نیز در سطح استان ما برپا می‌شود.

وی بیان کرد: پیگیری اختصاص جلسه شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان‌ها به مسئله ترویج کتاب و کتاب‌خوانی در سطح جامعه نیز در دستور کار ما قرار دارد تا ضمن آن راهکارهای افزایش سرانه مطالعه و حمایت از کتابخانه‌های عمومی استان را بررسی کنیم.

فرجی در بخش دیگری از سخنان خود، انتخاب شعار هفته کتاب سی‌وچهارم را هوشمندانه دانست و گفت: شعار این تفکر را به مخاطب القا می‌کند که برای یافتن ابهامات ذهنی و سؤال‌های بی‌پاسخ که عمدتاً درگیر آنهاست، می‌تواند با گفت‌وگو با کتاب به تمام مجهولات ذهنی خود پی ببرد و در صورت بروز سوال‌های مختلف، با مراجعه به کتاب‌های گوناگون پاسخ آنها را پیدا کند.

فرجی افزود: این شعار به نوعی مخاطب را ترغیب به مطالعه می‌کند و به نظر من می‌تواند یکی از بهترین شعارها در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باشد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.