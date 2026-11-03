به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در راستای توسعه نشر الکترونیک و استفاده از ظرفیت فناوری‌های روز، تولید مستقل کتاب‌های صوتی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، کتاب صوتی «بانوی چریک؛ روایت داستانی از زندگی مرضیه حدیدچی (دباغ)» نوشته شیرین زارع‌پور، به‌عنوان نخستین اثر مستقل این مرکز، با استفاده از ابزارها و الگوریتم‌های پیشرفته دیجیتال تولید و آماده عرضه شده است.

این اقدام با هدف گسترش قالب‌های نوین نشر، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در ارائه روایت‌های مستند، تسریع فرایند پردازش و صوتی‌سازی متون و تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به منابع معتبر دفاع مقدس انجام شده است.

کتاب «بانوی چریک» بر اساس مصاحبه با ۹۰ راوی تدوین شده و به روایت داستانی زندگی و مبارزات مرضیه حدیدچی (دباغ) می‌پردازد. عنوان این اثر برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مهرماه ۱۴۰۳ با دست‌اندرکاران برگزاری دومین کنگره شهدای استان همدان است که در آن از مرضیه حدیدچی با عنوان «بانوی چریک» یاد کردند.

مرضیه حدیدچی دباغ، از مبارزات انقلاب اسلامی بود که حتی پس از تحمل شکنجه و جراحات ناشی از آن، همواره روحیه‌ای مبارز داشته و از این منظر می‌توان او را مصداق یک چریک واقعی دانست.

بر اساس اعلام این مرکز، برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی زنجیره تولید چندرسانه‌ای ادامه دارد و قرار است آثار شاخص و پرمخاطب مرکز نیز به‌تدریج در قالب نسخه‌های شنیداری باکیفیت تولید و منتشر شوند.