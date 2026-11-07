به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر شنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: حمایت از واحدهای اقتصادی از طریق نشست‌های ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و برگزاری جلسات میدانی برای رفع مشکلات دنبال می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری منظم نشست‌های هفتگی با فعالان اقتصادی، افزود: رویکرد دولت چهاردهم در استان، تسهیل فرایندها و تحقق گفتمان #سرمایه‌گذاری_آسان است و بهبود فضای کسب‌وکار و کسب رتبه هفتم کشور در این حوزه، حاصل تلاش و همراهی مجموعه دستگاه‌هاست.



استاندار اردبیل با بیان اینکه از مجموع ۱۵۶ واحد اقتصادی احیاشده، ۳۴ واحد در بخش صنعت فعالیت دارند، تصریح کرد: تامین منابع مالی همچنان از دغدغه‌های اصلی واحدهای اقتصادی استان است و این موضوع در نشست با وزیر صمت نیز پیگیری خواهد شد.



امامی یگانه با قدردانی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، صاحبان صنایع با تلاش و مسئولیت‌پذیری اجازه ندادند تعدیل نیرو و توقف چرخه تولید در استان اتفاق بیفتد.



وی با اشاره به تسهیلات اختصاص‌یافته در سفر رئیس‌جمهور پزشکیان گفت: از مجموع بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۱۲هزار میلیارد تومان به واحدهای اقتصادی استان اختصاص یافته است.



استاندار اردبیل همچنین از پیگیری تفاهم‌نامه ۳۳هزار میلیارد تومانی تامین‌ مالی با استفاده از روش‌های نوین خبر داد و بیان کرد: در این زمینه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان تقاضا از سوی متقاضیان استان ثبت شده است.



امامی یگانه با اشاره به آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در ۸ واحد صنعتی استان با حجم سرمایه‌گذاری ۱۹هزار میلیارد تومان بیان کرد: این طرح‌ها در پی برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری در سال گذشته وارد مرحله اجرا شده‌اند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اردبیل، تکمیل ۷ زنجیره ارزش را از برنامه‌های مهم توسعه اقتصادی اردبیل دانست و گفت: زنجیره فولاد با تکمیل طرح آهن اسفنجی و صنایع فولادی، زنجیره مصنوعات سلولزی، نساجی و پوشاک، تولید انواع باتری، آب معدنی، لوازم ورزشی و توپ ورزشی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در تامین نیاز کشور نقش‌آفرینی کنند.