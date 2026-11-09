به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هفت گروه بازرسی از ساعت ۶ صبح امروز با حضور در سطح شهر قم، عملکرد ۸۲ واحد نانوایی را از نظر رعایت ضوابط و مقررات صنفی مورد بررسی قرار دادند.



وی با اشاره به اجرای این برنامه نظارتی در چارچوب مصوبات کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت استان افزود: تخلفات شناسایی‌شده در جریان بازدیدها مستندسازی شده و پرونده واحدهای متخلف برای طی مراحل قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه ۲۳ پرونده تخلف در این بازرسی‌ها به ثبت رسیده است، تصریح کرد: پرونده‌های مذکور از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی ارجاع شده تا مطابق ضوابط مورد رسیدگی قرار گیرد.



کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه در صدر تخلفات



کریمی عمده تخلفات احصاشده در جریان این بازرسی‌ها را تشریح کرد و گفت: کم‌فروشی، رعایت نکردن الزامات و دستورالعمل‌های بهداشتی، بی‌توجهی به ساعات تعیین‌شده برای فعالیت و تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها از جمله مواردی بوده که در بررسی‌ها به ثبت رسیده است.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات از سوی واحدهای صنفی اظهار کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و بررسی موارد تخلف با هدف اجرای مصوبات تنظیم بازار در دستور کار قرار دارد و پرونده‌های تشکیل‌شده نیز برای رسیدگی قانونی به مرجع ذی‌صلاح ارسال شده است.



سامانه ۱۲۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی است



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم همچنین از استمرار فعالیت سامانه ارتباطی ۱۲۴ برای دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی خبر داد و افزود: این سامانه در تمامی روزهای سال فعال است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف در حوزه بازار را از این طریق گزارش کنند.



کریمی با اشاره به دامنه تخلفات قابل پیگیری از طریق این سامانه خاطرنشان کرد: گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات صنفی دریافت و پس از بررسی، برای پیگیری در دستور کار قرار می‌گیرد.

