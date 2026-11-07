به گزارش خبرنگار مهر، سردار پیمان لطیفی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: فردی درحال جعل برند یکی از شوینده‌های معروف بازار و استفاده از مواد بهداشتی تقلبی و تاریخ‌گذشته، اقدام به بسته‌بندی این محصولات در گالن‌های سه لیتری با برچسب و جعبه‌های جعلی می‌کرد.

وی افزود: در بازرسی از این کارگاه، بیش از ۶۰۰ گالن سه‌لیتری آماده عرضه به بازار و مقادیر زیادی مواد اولیه و تجهیزات بسته‌بندی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.