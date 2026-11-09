بهمن جعفری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به نقش راهبردی آموزش در توسعه مناطق کمتر برخوردار، اظهار داشت: ارتقای کیفیت یادگیری و فراهم کردن بسترهای مناسب آموزشی، از ضرورت‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت است که تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی مستمر، نظارت مؤثر و مشارکت همگانی است.

عدالت آموزشی؛ محور برنامه‌های دولت

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه عدالت آموزشی، افزود: تحقق عدالت آموزشی از محورهای مهم برنامه‌های دولت وفاق ملی و مورد تأکید رئیس‌جمهور است که مجموعه آموزش‌ و پرورش نیز موظف است این رویکرد را مبنای تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود قرار دهد.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش بشاگرد با بیان اینکه محل زندگی نباید تعیین‌کننده کیفیت آموزش باشد، تصریح کرد: دانش‌آموزی که در دورترین روستای بشاگرد تحصیل می‌کند، باید از فرصت‌های برابر یادگیری، کیفیت مطلوب تدریس و خدمات آموزشی مشابه با مناطق شهری برخوردار باشد. عدالت آموزشی تنها به معنای دسترسی به مدرسه نیست، بلکه شامل برخورداری از معلمان توانمند و امکانات مناسب نیز می‌شود.

توانمندسازی معلمان و کاهش شکاف آموزشی

وی در ادامه بر نقش محوری معلمان تأکید کرد و گفت: تقویت بنیه علمی، تخصصی و حرفه‌ای آموزگاران و دبیران، مستقیماً بر رشد علمی دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد. ما از طریق برگزاری دوره‌های توانمندسازی، تبادل تجربیات و نظارت دقیق آموزشی، به دنبال ارتقای عملکرد مدارس هستیم.

جعفری با هدف‌گذاری برای کاهش فاصله آموزشی میان مدارس شهری و روستایی، افزود: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و پیگیری دقیق کمبودها، هیچ دانش‌آموزی را به دلیل سکونت در مناطق دورافتاده از شکوفایی استعدادهای خود محروم نگذاریم.

معاون آموزشی اداده آموزش و پرورش بشاگرد با تأکید بر اینکه توسعه آموزشی یک مسئولیت جمعی است، خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت نیازمند همدلی و همراهی مسئولان، فرهنگیان، مدیران مدارس، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی است.