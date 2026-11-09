سرهنگ جواد پیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن این مراسم با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: شهرستان محمودآباد در ایام فاطمیه دوم افتخار میزبانی از پیکر مطهر سه شهید گمنام را دارد؛ شهدایی که با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حضور این شهدای والامقام افزود: آیین استقبال، وداع و تشییع شهدا برگزار می‌شود و میدان بعثت محمودآباد و سرخرود از جمله مکان‌های برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا خواهد بود.

فرمانده سپاه محمودآباد با بیان اینکه برنامه‌های میزبانی از شهدا تا ظهر روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ادامه خواهد داشت، از مردم شهرستان برای حضور گسترده در این آیین‌ها دعوت کرد.

سرهنگ پیوند تصریح کرد: حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، بسیجیان، جوانان و اقشار مختلف مردم در مراسم استقبال و وداع، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا خاطرنشان کرد: میزبانی از پیکر مطهر شهدای گمنام فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و امیدواریم مردم شهیدپرور محمودآباد با حضور پرشور خود، میزبان شایسته‌ای برای این لاله‌های گمنام باشند.