به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی از واگذاری ۱۲ قطعه زمین با کاربری تجاری ـ مسکونی به مساحت ۳۸۹۰ متر مربع و ارزش بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در قالب تهاتر با مطالبات پیمانکاران مسکن ملی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کمک به تأمین آورده ۴۲۶ نفر از متقاضیان دهک‌ های یک تا چهار در پروژه‌های انبوه سازی نهضت ملی مسکن انجام شده است که بر اساس آن، متقاضیان دهک‌ های یک و دو از ۴۰۰ میلیون تومان و دهک‌ های سه و چهار از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت : در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و کمک به تأمین آورده آنان در پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی استان پس از شناسایی مشمولان این طرح، ۱۲ قطعه زمین با کاربری تجاری ـ مسکونی به مساحت سه هزار و ۸۹۰ مترمربع در محله ۳۶ منظریه شهرکرد را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار کرده است.

وی افزود: ارزش این زمین‌ها بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد ریالی باشد؛ و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز در چارچوب این طرح، نسبت به تهاتر زمین‌های واگذارشده با مطالبات پیمانکاران پروژه‌های مسکن ملی تحت مسئولیت خود که در مرحله تحویل به متقاضیان قراردارند؛ اقدام می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: این طرح، پروژه‌های نارنج یک تا ۱۳، ترنج یک تا سه، آبشار یک تا سه، اقبال و هامون سازه را شامل می‌شود و ارزش زمین‌های واگذارشده نیز متناسب با تعداد متقاضیان شناسایی‌ شده و در راستای تأمین منابع مورد نیاز برای تسویه مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته است.

وی درباره میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان گفت: بر اساس سازوکار تعیین‌ شده، متقاضیان دهک‌های یک و دو از ۴۰۰ میلیون تومان و متقاضیان دهک‌های سه و چهار از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار می‌شوند.

حسینی افزود: بازپرداخت این تسهیلات برای متقاضیان عادی طی هفت سال و برای متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی طی ۱۵ سال انجام می‌شود. همچنین بر اساس توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، این بانک مسئولیت دریافت اقساط آن را بر عهده دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه زمین‌ های واگذار شده از اراضی دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است، خاطرنشان کرد: منابع حاصل از این واگذاری‌ ها باید مطابق ساز و کار تعیین‌ شده به دولت بازگردد و به همین منظور، بازپرداخت تسهیلات در قالب اقساط مشخص پیش‌بینی شده است تا ضمن حمایت از اقشار کم‌درآمد، حقوق و منابع دولتی نیز حفظ شود.

حسینی در پایان با اشاره به متقاضیان دهک‌ های یک تا چهار در پروژه‌ هایی که اداره‌کل راه و شهرسازی استان متولی ساخت آن‌هاست، گفت: این متقاضیان نیز شناسایی شده‌اند و فرآیند اداری مربوط به واگذاری زمین به پیمانکاران این پروژه‌ها با هدف اجرای طرح حمایتی مذکور در حال انجام است.

