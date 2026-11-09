به گزارش خبرنگار مهر، محسن ستاری‌فر پیش از ظهر امروز دوشنبه در جریان عیادت از حادثه‌دیدگان تیم بسکتبال سحر آکادمی تهران بستری‌شده در بیمارستان نظام مافی شوش اظهار کرد: ساعت یک بامداد یکشنبه حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور عبدالخان به شوش به وقوع پیوست که متأسفانه این حادثه منجر به مصدومیت ۱۸ نفر شد.

وی ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان این حادثه ترافیکی افزود: تیم‌های اورژانس شهرستان‌های شوش، کرخه و اهواز به محض دریافت گزارش این حادثه به محل اعزام و ضمن درمان اولیه، مصدومان را به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل کردند.

فرماندار شوش با تجلیل از تلاش کادر درمان و نیروهای امدادی تصریح کرد: از مجموع ۱۸ مصدوم این حادثه، ۱۰ نفر برای درمان به بیمارستان‌های اهواز اعزام شدند و هشت نفر در بیمارستان نظام مافی شوش بستری شدند.

ستاری‌فر ادامه داد: ۶ نفر از مصدومان در بیمارستان نظام مافی شوش در بخش اورژانس زیر نظر پزشک بستری هستند و روند ترخیص مصدومان سرپایی در حال انجام است.

وی بیان کرد: یکی از مصدومان به دلیل ضربه به قفسه سینه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت درمان است که طبق گزارش پزشکان حال وی پایدار است و مصدوم دیگر نیز به دلیل شکستگی استخوان ران در بخش اورژانس تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اتوبوس حامل تیم بسکتبال بانوان آکادمی سحر پس از دیدار مقابل پالایش نفت آبادان در مسیر بازگشت به تهران دچار حادثه شد.