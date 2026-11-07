به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی‌نژاد اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۲۳ نفر شامل ۱۹ مرد و چهار زن بر اثر غرق‌شدگی در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۹ مورد فوت ناشی از غرق‌شدگی شامل ۱۵ مرد و چهار زن در استان به ثبت رسیده بود، چهار نفر افزایش داشته است.

افزایش آمار غرق‌شدگی در میان مردان

وی گفت: بررسی آمارهای پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد شمار فوتی‌های ناشی از غرق‌شدگی در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۱ درصد افزایش یافته است.

فارسی نژاد افزود: بر اساس این آمار، شمار جان‌باختگان مرد از ۱۵ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۱۹ نفر در سال جاری رسیده که بیانگر افزایش ۲۶.۷ درصدی است؛ همچنین آمار فوت زنان در هر دو دوره چهار نفر بوده و تغییری نداشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به ضرورت توجه به نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها، سدها، کانال‌های آب و دیگر محیط‌های آبی، بر خودداری از ورود به مناطق ممنوعه و جریان‌های آبی خطرناک تأکید کرد.

کاهش ۲۲.۲ درصدی فوت ناشی از سوختگی در لرستان

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از کاهش ۲۲.۲ درصدی آمار جان‌باختگان ناشی از سوختگی در استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

فارسی‌نژاد اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۴ نفر شامل هفت مرد و هفت زن بر اثر سوختگی در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ مورد فوت ناشی از سوختگی شامل سه مرد و ۱۵ زن در استان به ثبت رسیده بود که این آمار در سال جاری چهار نفر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: آمارهای پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد شمار جان‌باختگان ناشی از سوختگی در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۲ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، گفت: بر اساس این آمار، شمار فوت مردان بر اثر سوختگی از سه نفر در سال گذشته به هفت نفر در سال جاری افزایش یافته، در حالی که آمار فوت زنان از ۱۵ نفر به هفت نفر رسیده و کاهش ۵۳.۳ درصدی داشته است.

کاهش ۷۵ درصدی فوت ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن در لرستان

وی از کاهش ۷۵ درصدی آمار جان‌باختگان ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن در استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

فارسی‌نژاد اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، چهار نفر که همگی مرد بوده‌اند، بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند و در این مدت هیچ مورد فوتی در میان زنان ثبت نشده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ مورد فوت ناشی از مسمومیت با این گاز در استان به ثبت رسیده بود که از این تعداد ۱۳ نفر مرد و سه نفر زن بودند.

کاهش ۱۲ نفری آمار جان‌باختگان

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، ادامه داد: بررسی آمارهای پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد شمار متوفیان ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن از ۱۶ نفر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به چهار نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده که بیانگر کاهش ۱۲ نفری معادل ۷۵ درصد است. بر اساس این آمار، شمار فوت مردان از ۱۳ نفر به چهار نفر کاهش یافته و آمار فوت زنان نیز از سه نفر در سال گذشته به صفر در سال جاری رسیده است.

افزایش ۱۴۲.۹ درصدی فوت ناشی از برق‌گرفتگی در لرستان

وی از افزایش ۱۴۲.۹ درصدی آمار جان‌باختگان ناشی از برق‌گرفتگی در استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

فارسی‌نژاد اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۷ نفر بر اثر برق‌گرفتگی در استان جان خود را از دست داده‌اند که تمامی این افراد مرد بوده‌اند.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، هفت مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی در استان به ثبت رسیده بود که شامل پنج مرد و دو زن بود؛ بنابراین شمار جان‌باختگان در سال جاری ۱۰ نفر افزایش یافته است.

افزایش قابل توجه فوتی‌ها بر اثر برق‌گرفتگی

فارسی نژاد گفت: بررسی آمارهای پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد شمار متوفیان ناشی از برق‌گرفتگی از هفت نفر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۷ نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده که معادل ۱۴۲.۹ درصد افزایش است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات برقی، خاطرنشان کرد: خودداری از دست‌کاری تأسیسات برق بدون برخورداری از تخصص و مهارت لازم و توجه به سلامت سیم‌کشی‌ها و تجهیزات برقی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مرگبار دارد.