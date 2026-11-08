به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که این نهاد گزارشی درباره حادثه‌ای دریافت کرده است که یک کشتی حمل محموله فله ای و نیروهای نظامی را در خلیج عمان، در فاصله حدود ۱۸ مایل دریایی شرق خورفکان امارات متحده عربی دربر گرفته است.

بر اساس این گزارش، تا زمان انتشار اطلاعیه، وضعیت خدمه کشتی، میزان خسارت‌های وارده و پیامدهای زیست‌محیطی این حادثه مشخص نبوده است.

این نهاد اعلام کرد مقام‌های مسئول در جریان حادثه قرار گرفته‌اند و تحقیقات مربوط به آن همچنان ادامه دارد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین از کشتی‌ها خواست آخرین اطلاعات مربوط به امنیت دریانوردی را دنبال کنند و با توجه به تحولات وضعیت عملیاتی، هوشیاری خود را حفظ کنند.