به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر صاحب فروشگاه اینترنتی، سایت فروش بلیت یا پلتفرمی هستید که مشخصات مشتری در آن اهمیت دارد، می‌توانید بخشی از این بررسی را خودکار کنید. وب‌سرویس استعلام هویتی، اطلاعات موردنیاز را دریافت می‌کند و پاسخ را داخل نرم‌افزار شما برمی‌گرداند؛ هم برای بررسی مشخصات و هم برای تکمیل فیلدهای فرم.

وب‌سرویس استعلام هویتی چیست؟

وب‌سرویس استعلام هویتی با دریافت کد ملی و تاریخ تولد، اطلاعات هویتی ثبت احوال کاربر (نام، نام خانوادکی، کدملی، نام پدر و شرایط حیات) را به شما برمیگرداند.

برای مثال، وقتی فردی مشخصات خود را برای همکاری ثبت می‌کند، می‌توانید نام اعلام‌شده را با نتیجه استعلام مقایسه کنید. اگر مغایرتی وجود داشت، پیش از ادامه فرایند از او بخواهید اطلاعات را بررسی کند.

چه اطلاعاتی برای استعلام لازم است؟

در این خدمت احرازینو، دو ورودی لازم دارید:

کد ملی ده‌رقمی؛

تاریخ تولد دقیق همان شخص به تقویم شمسی.

پیش از ارسال، قالب ورودی‌ها را کنترل کنید. جابه‌جایی روز و ماه، واردکردن تاریخ میلادی یا حذف صفر ابتدای کد ملی می‌تواند درخواست را دچار مشکل کند. برنامه‌نویس شما باید این موارد را در فرم و اتصال مدیریت کند.

نتیجه استعلام چه چیزی نشان می‌دهد؟

در صورت تطبیق و ارائه اطلاعات توسط مرجع، نتیجه می‌تواند شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و وضعیت حیات باشد.

این خدمت نشانی، شماره تماس یا مشخصات کامل خانواده را ارائه نمی‌کند.

استعلام اطلاعات هویتی برای کسب و کارهای اینترنتی یا آفلاین چه کاربردی دارد؟

کاربرد فقط این نیست که نام یک شخص را ببینید. می‌توانید از پاسخ در فرایند ثبت‌نام، فروش و پذیرش مشتری استفاده کنید.

تکمیل مشخصات مسافر در سایت فروش بلیت

فرض کنید سایت فروش بلیت پرواز یا قطار دارید. کاربر کد ملی و تاریخ تولد مسافر را وارد می‌کند و نرم‌افزار درخواست استعلام می‌فرستد. در صورت دریافت پاسخ مناسب، نام و نام خانوادگی می‌توانند خودکار در فیلدهای مربوط قرار بگیرند و برای تأیید به کاربر نمایش داده شوند و فرآیند سفارش یا رزور بلیط سریعتر انجام گیرد.

بررسی اطلاعات مشتری و طرف همکاری

در فروشگاه، سامانه پذیرش فروشنده یا نرم‌افزار ثبت قرارداد، می‌توانید مشخصات اعلام‌شده را با پاسخ استعلام مقایسه کنید. به این ترتیب، مغایرت پیش از ادامه همکاری مشخص می‌شود.

کمک به بررسی سفارش‌های مشکوک

برای کاهش ریسک خریدهای فیشینگ، بررسی مشخصات هویتی می‌تواند یکی از مراحل کنترل سفارش باشد. در صورت نیاز، می‌توانید آن را کنار تطبیق موبایل و بررسی اطلاعات بانکی قرار دهید.

تفاوت استعلام هویتی با شاهکار چیست؟

اگر می‌خواهید بدانید شماره موبایل مشتری به نام خودش است یا خیر، به سرویس تطبیق کد ملی با موبایل نیاز دارید. این خدمت با نام شاهکار شناخته می‌شود.

خدمت ورودی کاربرد استعلام هویتی کد ملی و تاریخ تولد دریافت و بررسی مشخصات هویتی قابل‌ارائه شاهکار کد ملی و شماره موبایل بررسی تعلق شماره به دارنده کد ملی

استعلام هویتی، مالکیت موبایل را بررسی نمی‌کند و شاهکار نیز نام صاحب شماره را برنمی‌گرداند. ابتدا مشخص کنید کسب‌وکار شما به پاسخ کدام سؤال نیاز دارد.

با کد ملی می‌توان نام و نام خانوادگی را فهمید؟

اگر فقط کد ملی یک نفر را دارید، برای استفاده از این خدمت کافی نیست. در استعلام هویتی احرازینو، کد ملی و تاریخ تولد هر دو لازم‌اند.

سؤال کاربر پاسخ کد ملی و تاریخ تولد را دارم؛ نام قابل‌دریافت است؟ در صورت تطبیق و ارائه داده توسط مرجع، بله. فرم خودبه‌خود تکمیل می‌شود؟ استفاده از پاسخ برای تکمیل فرم باید در نرم‌افزار شما پیاده‌سازی شود. فقط شماره موبایل دارم؛ نام صاحبش را می‌گیرم؟ خیر؛ موبایل ورودی این استعلام نیست. پاسخ خالی یعنی اطلاعات جعلی است؟ خیر؛ باید وضعیت و توضیح همان پاسخ بررسی شود.

وب‌سرویس استعلام هویتی را از کجا بگیریم؟

برای دریافت این خدمت می‌توانید در پنل کسب و کار احرازینو ثبت نام کنید استفاده کنید.

پس از ساخت حساب کسب‌وکار و دریافت کلید API، برنامه‌نویس شما می‌تواند اتصال را انجام دهد. مستندات، قالب درخواست و پاسخ و کدهای خطا را توضیح می‌دهند. کلید را در سمت سرور نگه دارید و پیش از انتشار عمومی، اتصال را آزمایش کنید.

همینطور اگر فروشگاه ووکامرسی دارید، احرازینو قابلیت افزونه استعلام هویتی و تطبیق کدملی و شماره موبایل را ارائه میکند.

اگر حجم درخواست‌هایتان بالاست، می‌توانید شرایط دریافت سرویس از ملی ای‌پی‌آی را نیز بررسی کنید، Melliapi.net نیز یکی از سرویس دهنده های وب سرویس و استعلامی در ایران است که برای استعلام های بالای ۵۰۰۰ عدد پیشنهاد خوبی است. همچنین احرازینو نیز قیمت های فوق العاده رقابتی ارائه میکند و کافیست در صورتیکه تعداد فراخوانهای بالایی دارید در پنل احرازینو تیکت بزنید و نوع سرویس، تعداد درخواست و بازه مصرف را اعلام کنید تا تعرفه متناسب با حجم بررسی شود.

پرسش‌های متداول درباره استعلام اطلاعات هویتی

چطور استعلام اطلاعات هویتی به جلوگیری از خریدهای فیشینگ کمک می‌کند؟

فرض کنید خریدار نام یک شخص را نوشته، اما کد ملی و تاریخ تولد متعلق به فرد دیگری است. استعلام هویتی کمک می‌کند این مغایرت را پیش از ادامه فرایند ببینید و برای اصلاح یا بررسی بیشتر اقدام کنید.

برای بررسی کامل‌تر، می‌توانید تطبیق کد ملی با موبایل و در صورت نیاز، تطبیق کارت بانکی با کد ملی را هم به کار بگیرید.

فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای حضوری مخصوصا در مبالغ بالا مثل خرید ملک، ماشین، طلا هم می توانند ازین سرویس استفاده کنند؟

بله؛ استفاده از این خدمت به فروش اینترنتی محدود نیست. برای مثال، یک فروشگاه یا مجموعه خدماتی می‌تواند هنگام ثبت مشخصات مشتری، اطلاعات هویتی قابل‌ارائه را با مدارک و مشخصات اعلام‌شده مقایسه کند.

اگر فقط گاهی به بررسی نیاز دارید، از استعلام اطلاعات هویتی بصورت تک استعلامی سایت استفاده کنید. یا در ربات استعلام یار با ای دی estelamyarbot در بله استفاده کنید. اگر درخواست‌ها پرتعدادند، می‌توانید API را به نرم‌افزار فروش، پذیرش یا مدیریت مشتری متصل کنید.

برای دریافت مشخصات یک فرد چه اطلاعاتی لازم است و چطور آن‌ها را بگیریم؟

برای این خدمت در احرازینو، کد ملی و تاریخ تولد دقیق همان شخص لازم است. می‌توانید این دو مورد را در فرایند کاری خود از مشتری دریافت کنید؛ مثلاً در فرم مشخصات مسافر، پذیرش مشتری یا ثبت درخواست همکاری.

اگر فقط کد ملی را دارید، متاسفانه ثبت احوال به دلایل امنیتی اطلاعات را به شما برنمیگرداند.

بدون تاریخ تولد، سرویس‌دهنده‌ای اطلاعات هویتی می‌دهد؟

در سرویس استعلام هویت تاریخ تولد اجباری است. در مستندات عمومی بررسی‌شده ارائه‌دهندگان دیگر نیز، سرویس‌های دریافت مشخصات هویتی به تاریخ تولد نیاز داشتند.

بنابراین اگر سایتی بدون تاریخ تولد چنین اطلاعاتی به شما می‌دهد یقینا از اطلاعاتی است که در اینترنت از سامانه های مختلف هک شده است.

من برنامه‌نویس نیستم؛ چطور از API احرازینو استفاده کنم؟

اگر استفاده شما موردی است، نیازی به اتصال API ندارید؛ می‌توانید استعلام را از سایت احرازینو بصورت مستقیم یا ربات estelamyarbot در بله انجام دهید.

اگر می‌خواهید بررسی داخل سایت یا نرم‌افزارتان خودکار شود، مستندات را به برنامه‌نویس بدهید یا از بخش درخواست راه‌اندازی احرازینو، نیازتان را برای تیم فنی ارسال کنید تا شرایط اتصال بررسی شود.

ابزارهای هوش مصنوعی هم می‌توانند در تهیه کد اولیه کمک کنند؛ اما اتصال باید پیش از استفاده واقعی آزمایش شود. اگر ووکامرس دارید، توجه کنید افزونه فعلی احرازینو، شاهکار و تکمیل نشانی را ارائه می‌کند؛ استعلام مشخصات هویتی را نباید خودکار جزو قابلیت‌های آن فرض کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره پشتیبانی احرازینو نیز میتوانید ارتباط بگیرید.

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