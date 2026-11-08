به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به پلمب این دو واحد گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی و شناسایی فعالیت‌های آلاینده و غیرمجاز، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد و با دستور دادستان رباط‌کریم، اقدامات قانونی برای پلمب این مراکز انجام گرفت و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی در واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: فعالیت بدون مجوز که به انتشار آلاینده‌ها، آلودگی هوا یا تهدید سلامت شهروندان منجر شود، در چارچوب قوانین پیگیری خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عسگری با قدردانی از همکاری دادستان رباط‌کریم در پیگیری تخلفات زیست‌محیطی اظهار کرد: گشت‌زنی، پایش و نظارت کارشناسی و میدانی برای شناسایی واحدهای آلاینده و فاقد مجوز و جلوگیری از فعالیت‌های مغایر با ضوابط محیط زیست ادامه دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های آلاینده و غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا بررسی و پیگیری شود.