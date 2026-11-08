علی پیرجاهددر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش راهبردی عشایر در اقتصاد مقاومتی، بر تقویت توانمندسازی نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری، سهولت در خدمات‌رسانی و اجرای ۵۰ پروژه عمرانی تأکید کرد.



وی عشایر را عناصر زنده و فعال تولید و از ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تولیدات، حضور، گفتمان و ادبیات عشایری، به چرخه تولید جامعه حیات می‌بخشد.



پیرجاهد بر پرورش مدیران تأکید کرد و افزود: مدیران توانمند در میدان عمل و در رویارویی با بحران‌ها و دشواری‌ها تربیت می‌شوند، نه پشت میز؛ بنابراین باید زمینه تربیت نیروهای خلاق، مسئولیت‌پذیر و گره‌گشا فراهم شود.



وی با اشاره به اجرای ۵۰ پروژه عمرانی، قرار گرفتن ۷ پروژه در مرحله مطالعات، پیگیری تسهیلات، افزایش بهره‌وری و نیز امور حقوقی و تعاونی‌ها، از تلاش کارکنان ستادی و شهرستانی قدردانی کرد و خواستار تقویت همکاری اداره و اتحادیه تعاونی‌های عشایری شد.



پیرجاهد همچنین بر ساماندهی و صدور سند برای املاک به منظور حفاظت از حقوق و تقویت توان پیگیری، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین گازوئیل از طریق سامانه سی‌پاد و توجه بیشتر به رفاه همکاران تأکید کرد.



وی با اشاره به تحولات و جنگ اخیر، بر ایمان به وعده‌های الهی و ایستادگی در کنار مردم، رزمندگان و مقام معظم رهبری تأکید کرد و خدمت صادقانه و همدلی را مسیر مشترک مجموعه دانست.