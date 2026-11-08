احمدرضا ساتیاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه کشت قراردادی، تجهیز مزارع به سامانه‌های نوین آبیاری و استفاده از روش‌های بیولوژیک برای مبارزه با آفات، از مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفیت و پایداری تولید گوجه‌فرنگی در سال جاری است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی مرغوب از مزارع شهرستان برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و استانی شود.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با اشاره به مدیریت بهینه منابع، توسعه کشت مکانیزه و استقبال کشاورزان پیشرو از روش‌های نوین تولید، عنوان کرد: شرایط تولید این محصول از نظر کیفیت و پایداری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

پلدختر در جایگاه نخست تولید گوجه‌فرنگی لرستان

ساتیاروند با اشاره به عملکرد مزارع گوجه‌فرنگی شهرستان گفت: متوسط برداشت این محصول در مزارع پلدختر حدود ۵۰ تن در هر هکتار است که این میزان، شهرستان را در جایگاه نخست تولید گوجه‌فرنگی در استان قرار داده است.

وی استفاده از ارقام پرمحصول، اصلاح الگوی کشت، تغذیه مناسب مزارع و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار را از عوامل دستیابی به این عملکرد مطلوب برشمرد.

کشت گوجه‌فرنگی در ۲۵۰ هکتار از اراضی پلدختر

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با بیان اینکه امسال حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت گوجه‌فرنگی رفته است، خاطرنشان کرد: این سطح زیر کشت به‌صورت مستقیم برای ۲۵۰ نفر و به‌صورت غیرمستقیم برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

ساتیاروند با اشاره به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع افزود: بخش عمده‌ای از اراضی زیر کشت گوجه‌فرنگی به آبیاری نوین نوار تیپ مجهز شده‌اند که این اقدام، میزان مصرف آب را از حدود ۹ هزار مترمکعب در روش آبیاری غرقابی به حدود پنج هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هر هکتار کاهش داده است.

نوسان قیمت و کمبود صنایع تبدیلی؛ دغدغه کشاورزان

وی نوسانات قیمت محصول، افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های حمل‌ونقل و کمبود صنایع تبدیلی، واحدهای فرآوری و سردخانه‌های استاندارد را از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان در فصل برداشت عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر توسعه کشت قراردادی با کارخانه‌های معتبر تولید رب گوجه‌فرنگی را از راهبردهای اصلی برای کاهش این مشکلات دانست و گفت: اجرای این طرح می‌تواند با کاهش نقش واسطه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه عرضه محصول کشاورزان به صنایع تبدیلی با قیمت مناسب و تضمین‌شده را فراهم کند.

ارقام تجاری و مبارزه بیولوژیک؛ عوامل ارتقای کیفیت محصول

ساتیاروند با اشاره به بازارپسندی گوجه‌فرنگی پلدختر اظهار داشت: کیفیت مطلوب محصول، استفاده از ارقام تجاری مناسب از جمله ساکاتا، متین و کارولینا و بهره‌گیری از روش‌های بیولوژیک مبارزه با آفات، از مزیت‌های تولید این محصول در شهرستان است.

وی استفاده از زنبورهای براکون و تریکوگراما را از جمله روش‌های بیولوژیک به‌کارگرفته‌شده در مزارع برشمرد و افزود: هرچند سودآوری مناسب گوجه‌فرنگی انگیزه کشاورزان را برای توسعه کشت افزایش داده است، حمایت در زمینه تأمین و قیمت نهاده‌ها و همچنین توسعه صنایع تبدیلی برای حفظ رضایت تولیدکنندگان و ثبات بازار در فصل برداشت ضرورت دارد.

آغاز برداشت گوجه‌فرنگی در دشت‌های واشیان و چم‌مهر

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با اشاره به آغاز برداشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان گفت: به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و آب‌وهوای گرم منطقه، پلدختر از ظرفیت کشت این محصول در دو نوبت سال برخوردار است.

ساتیاروند ادامه داد: برداشت گوجه‌فرنگی از جالیزها و مزارع صیفی‌جات شهرستان، به‌ویژه در دشت‌های واشیان و چم‌مهر، آغاز شده و مطابق روند فصلی تا پایان دوره برداشت ادامه خواهد داشت.