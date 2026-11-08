به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم جوادآباد، با تجلیل از حضور مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: وقتی مردم در میدان حضور پیدا می‌کنند و شعار ولایت سر می‌دهند، در حقیقت پیام فاطمیه را فریاد می‌زنند.

وی با اشاره به جایگاه ولایت‌مداری در سیره حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: پیام فاطمیه، ایستادگی پای ولایت و دفاع از حق در سخت‌ترین شرایط است و مردم نیز با حضور مستمر خود نشان داده‌اند که در این مسیر عقب‌نشینی نمی‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: در مدینه حتی برای یک شب نیز تجمعی برای دفاع از امیرالمؤمنین علی(ع) و حمایت از حضرت فاطمه(س) شکل نگرفت، اما امروز مردم بیش از هشت ماه است که در میدان حضور دارند و از ولایت دفاع می‌کنند.

محمودی با بیان اینکه این حضور و وفاداری سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی است، ادامه داد: حضرت زهرا(س) تا آخرین لحظه حیات خود از امیرالمؤمنین(ع) دفاع کرد و با وجود تحمل سخت‌ترین مصائب، از حمایت امام زمان خود دست نکشید.

وی در ادامه با اشاره به مظلومیت حضرت زهرا(س) گفت: آن حضرت در دفاع از امیرالمؤمنین(ع) همه توان خود را به میدان آورد و بهای دفاع از ولایت را پرداخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین با اشاره به شهدای مدافع انقلاب و ولایت اظهار کرد: شهیدانی همچون سردار سلامی، شهید حاجی‌زاده و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا، ولایت‌مداری را با خون خود امضا کردند.

محمودی با تجلیل از جانبازان نیز افزود: جانبازانی که سلامت و توان خود را در مسیر دفاع از ارزش‌ها تقدیم کردند، ادامه‌دهندگان راه ایثار و فداکاری هستند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: الگوی ما فاطمیه است و باید پای دین، قرآن و حق بایستیم؛ چراکه پیام حضرت زهرا(س)، دفاع از حق و ولایت بدون مصلحت‌اندیشی و عقب‌نشینی است.