به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر دانا شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم چناران اظهار کرد: هر آنچه در مسیر حمایت از رهبری و تقویت بنیه ایمان مردم در این اجتماعات صورت می‌گیرد، گامی استوار در جهت صیانت از نظام و ولایت است و از تمامی کسانی که در برپایی این اجتماعات تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

وی با تبیین پیوند بین عقیده و عمل، تصریح کرد: ما در این اجتماعات، همانگونه که پرچمهای سرخ یا لثارات الحسین را با افتخار در دست داریم، همزمان خونخواه رهبر شهیدمان نیز هستیم و ما در این مسیر، تنها به شور حسینی اکتفا نکرده‌ایم بلکه این شور را با شعور حسینی گره زده‌ایم تا در کنار عشق به امام حسین (ع) در صفوف خونخواهی نائب امام زمان (عج) نیز پیشقدم باشیم.

دانا به ساختار وجودی انسان اشاره کرد و گفت: حقیقت این است که وجود انسان بر محور قلب استوار است و قلب، مرکز احساسات، عاطفه و ایمان است لذا وقتی قلب ما لبریز از عشق به ولایت باشد، فریادهای ما رسا، کوبنده و تکان‌دهنده خواهد بود از همین رو است که ما با تمام وجود فریاد می‌زنیم «لبیک یا خامنه‌ای» و با قاطعیت بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اهتمام داریم چرا که این شعارها، بازتابی از ایمان قلبی ما است.

وی ادامه داد: رهبر رشیدمان به تنهایی بر عهده ندارند که مسئله خونخواهی را مطرح کنند بلکه همانگونه که در تاریخ اسلام، برای خونخواهی امام حسین (ع) قیامهای مردمی صورت گرفت، امروز این مسئولیت بر دوش شما مردم نهاده شده و مسئله خونخواهی امام شهیدمان، در حقیقت خونخواهی نایب امام زمان (عج) است.

دانا تصریح کرد: دشمنان با شهادت ایشان گمان کردند می‌توانند اراده ما را بشکنند اما ما با فریادهای کوبنده و اتحاد بی‌سابقه به آنان اعلام می‌کنیم که اجازه نخواهیم داد کوچکترین خللی در تصمیمات راهبردی کشورمان ایجاد شود و مردم متحد و یکصدا هستند و هر گام آنها، گامی در جهت حمایت مطلق از رهبری است.

امام جمعه موقت گلبهار با اشاره به تداوم این محافل در بیش از دویست و پنجاه شب تأکید کرد: شما مردم ثابت کردید که آرمانهای والای کشور را در قلب خود زنده نگاه داشته‌اید و این اجتماعات، در حقیقت دانشگاه بصیرت هستند، جایی که جبهه حق علیه باطل شکل می‌گیرد و این دانشگاه مردمی، در واقع امتداد همان حماسه هشت سال دفاع مقدس است زیرا ما هر آنچه امروز داریم، مدیون خون شهدا و ایثارگریهای ایثارگران هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به واقعیتهای زندگی مردم افزود: مردم با وجود تمامی سختی‌ها، فشارها و چالشهای معیشتی با تمام وجود و با قلبی سرشار از عشق در حمایت از رهبری خود گرد هم می آیند که هدف ما از این حضور، تربیت، ارتقا معرفت و شناخت بیشتر است و امیدواریم از دل همین اجتماعات، تمامی نقشه‌های شوم دشمنان نقش بر آب شود و پیروزی نهایی از آن ایران اسلامی باشد تا هر آنچه آرزومندان برای سربلندی کشور در سر دارند، محقق گردد و ما اطمینان داریم که خداوند یاریگر ما خواهند بود.

دانا در پایان بر ضرورت تمرکز شعارها بر محور خونخواهی تأکید و خاطرنشان کرد: شعارهای ما باید دقیقاً در جهت خونخواهی مطرح شود چرا که خیر و برکت در این مسیر است و عزم ما برای تحقق این امر باید راسخ باشد و به یاد داشته باشیم تا زمان تحقق واقعی خونخواهی، سایر مأموریتها محقق نخواهد شد و ما نباید اجازه دهیم مطالبه خونخواهی کمرنگ شود یا در غبار زمان فراموش شود و تا زمان رسیدن به هدف با صدای بلندتر دنبال خواهیم کرد.