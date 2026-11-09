به گزارش خبرنگار مهر، حسین جهش صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مشاهده یک گله مرال در ارتفاعات جنگلی این شهرستان اظهار کرد: این گله متشکل از مرال‌های نر و ماده به همراه یک گوساله مشاهده شده که صحنه‌ای ارزشمند از حیات‌وحش جنگل‌های هیرکانی را به نمایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه مشاهده مرال‌های بالغ در کنار گوساله بیانگر اهمیت زیستگاهی جنگل‌های منطقه است، افزود: فراهم بودن شرایط مناسب زیستی و آرامش در زیستگاه‌های طبیعی، نقش مهمی در زادآوری و تداوم نسل این گونه شاخص دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود با اشاره به جایگاه مرال یا گوزن قرمز خزری در تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی تصریح کرد: این گونه از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین پستانداران جنگل‌های شمال کشور محسوب می‌شود و به دلیل نقش مؤثر در پویایی اکوسیستم‌های جنگلی از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است.

جهش با تأکید بر ضرورت صیانت از زیستگاه‌های مرال‌ها بیان کرد: جلوگیری از شکار غیرمجاز، تخریب پوشش گیاهی و هرگونه مزاحمت انسانی از مهم‌ترین الزامات حفاظت از این گونه ارزشمند و تضمین بقای آن در عرصه‌های طبیعی است.

وی همچنین بر تداوم گشت و کنترل محیط‌بانان در مناطق جنگلی تأکید کرد و از طبیعت‌گردان و دوستداران محیط زیست خواست هنگام مواجهه با حیات‌وحش از نزدیک شدن به جانوران، تعقیب آن‌ها و ایجاد سروصدا خودداری کنند تا آرامش زیستگاه و شرایط طبیعی زندگی این گونه‌ها مختل نشود.