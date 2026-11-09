به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش در تشریح جزئیات عملیات کشف کالای قاچاق در بخش جاجرود اظهار کرد: ماموران انتظامی پردیس در راستای اجرای طرح‌های سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق میدانی، موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی حامل محموله قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه خودروی مورد نظر را متوقف کردند که در بازرسی دقیق از آن، مقادیر قابل توجهی محصولات پی‌وی‌سی قاچاق و فاقد اسناد مثبته گمرکی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پردیس با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله قاچاق بر اساس ارزیابی کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سهرابی‌منش در پایان با تأکید بر استمرار قاطعانه طرح‌های مقابله با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه دپو یا جابجایی کالای قاچاق، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.