به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گازر عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و فرهنگ لران، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به دریافت جوایز سردبیری برجسته سال ۲۰۲۶ (Editor of Distinction Award) از انتشارات بین‌المللی «اشپرینگر نیچر» (Springer Nature) شدند.

هر ۲ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در این دوره موفق به دریافت دو جایزه «مشارکت در فعالیت‌های هیئت تحریریه» (Editorial Contribution Award) و «خدمات به نویسندگان» (Author Service Award) شده‌اند.

گفتنی است، جوایز سردبیری برجسته اشپرینگر نیچر به‌صورت سالانه و با هدف قدردانی از عملکرد سردبیران و اعضای هیئت تحریریه مجلات علمی در ارتقای کیفیت مقالات، رعایت اصول اخلاق نشر، مدیریت فرایند داوری و حمایت از جامعه علمی اعطا می‌شود.

برگزیدگان این جایزه در رقابتی گسترده در سطح کل مجموعه انتشارات اشپرینگر نیچر و از میان سردبیران و اعضای هیات تحریریه صدها مجله علمی معتبر از جمله مجلات مجموعه‌های Nature و BMC انتخاب می‌شوند. بر پایه معیارهای ارزیابی این مؤسسه بین‌المللی، عملکرد برگزیدگان در مدیریت فرایند داوری باید در میان ۲۰ درصد برتر جهان قرار داشته باشد.

مجید گازر به عنوان سردبیر و دکتر فرهنگ لران به عنوان سردبیر بخش ریاضی فیزیک نشریه «بولتن انجمن ریاضی ایران» (Bulletin of the Iranian Mathematical Society) فعالیت می‌کنند.

به گزارش مهر، نشریه بولتن انجمن ریاضی ایران با بیش از ۵۰ سال سابقه انتشار، قدیمی‌ترین نشریه پژوهشی کشور به شمار می‌رود که از سال ۲۰۱۸ توسط انتشارات اشپرینگر نیچر به چاپ می‌رسد. انتخاب سردبیر این نشریه با رأی مستقیم اعضای هیئت تحریریه و تأیید شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران انجام می‌شود.

مجید گازر برای دومین دوره متوالی و با اتفاق آرای اعضای هیات تحریریه به عنوان سردبیر این نشریه انتخاب شده است. در دوره مدیریت علمی وی، جایگاه بین‌المللی نشریه بولتن انجمن ریاضی ایران ارتقا یافته و موفق شده است در سال ۲۰۲۵ در نمایه معتبر Web of Science به چارک نخست (Q۱) دست یابد.