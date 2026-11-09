به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نشست شورای راهبری مدیران و تحول نظام اداری سازمان با حضور مدیران کل، مدیران سازمان و روسای ادارات مشارکت‌های استان‌ها به صورت وبیناری، ضمن گرامیداشت یاد و نام مرحوم علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، از وی به‌عنوان معلمی اخلاق‌مدار، مدیری اندیشمند و شخصیتی اثرگذار در نظام تعلیم و تربیت کشور یاد کرد.

وی با اشاره به نقش ماندگار دکتر فانی در شکل‌گیری و توسعه برخی برنامه‌ها و ساختارهای آموزشی کشور اظهار کرد: نگاه علمی و مهندسی ایشان به مسائل آموزش‌وپرورش، در کنار رویکرد اخلاقی و مدیریتی، منشأ اقدامات ارزشمندی در حوزه تعلیم و تربیت بود که آثار آن همچنان در نظام آموزشی کشور قابل مشاهده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت جایگاه شوراهای آموزش‌وپرورش در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: ظرفیت شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها و مناطق، فرصتی ارزشمند برای پیگیری مسائل و مطالبات مدارس و مراکز غیردولتی است که باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

محمودزاده با انتقاد از بهره‌برداری محدود برخی استان‌ها از این ظرفیت افزود: مسائل و نظام مسائل مدارس غیردولتی، موضوع فعالیت شوراهای نظارت و ظرفیت‌های شورای هماهنگی مؤسسان باید به‌صورت جدی در دستور کار شوراهای آموزش‌وپرورش قرار گیرد تا از این بستر قانونی برای حل مسائل و ارتقای عملکرد مدارس استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در قبال آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: موضوع تأمین فضاهای آموزشی در شهرک‌های جدید، مسئولیت‌های قانونی انبوه‌سازان و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قوانین، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها و مناطق پیگیری شود.

تقویت نظارت و شفافیت در عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر مدارس، بر ضرورت استمرار و تکمیل فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و گفت: اگرچه در زمینه شفاف‌سازی و نظارت‌های دقیق‌تر اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما همچنان در برخی موضوعات، از جمله مسائل مرتبط با شهریه و پاسخگویی به مطالبات خانواده‌ها، بایستی با تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه راهکارهای عملیاتی منسجم تر از پیش عمل شود.

وی افزود: نظارت مؤثر باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از حقوق خانواده‌ها، زمینه شفافیت بیشتر در فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی ارتقای اعتماد عمومی را فراهم کند.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع بیمه معلمان مدارس غیردولتی را از مهم‌ترین مسائل نیازمند پیگیری دانست و اظهار کرد: تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان تأمین اجتماعی باید مبنای عمل تمامی استان‌ها قرار گیرد و هیچ استان یا منطقه‌ای نباید خارج از دستورالعمل و تفاهم نامه عمل نماید .

وی افزود: مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها باید با استفاده از ظرفیت شوراهای آموزش‌وپرورش و تعامل با مدیران استانی سازمان تأمین اجتماعی، بر اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه نظارت کنند تا حقوق بیمه‌ای معلمان مدارس غیردولتی تضییع نشود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش همچنین خواستار تسریع در پیگیری و ابلاغ تفاهم‌نامه جدید بیمه‌ای با مدیریت فعلی سازمان تأمین اجتماعی شد و بر ضرورت استمرار هماهنگی‌های ملی و استانی برای رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

پیگیری مسیرهای حمایتی برای بهبود وضعیت بیمه معلمان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تشریح راهکارهای در دست پیگیری برای بهبود شرایط بیمه‌ای معلمان مدارس غیردولتی، مسیرهای حمایتی را مورد تأکید قرار داد.

وی اظهار داشت: نخست، پیشنهاد کاهش سهم حق بیمه از ۳۰ به ۱۴ درصد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است که در صورت تحقق، می‌تواند زمینه کاهش فشار مالی بر مؤسسان و معلمان را فراهم کند.

محمودزاده ادامه داد: مسیر دوم، پیگیری تأمین اعتبار و تخصیص منابع برای صندوق حمایت از مدارس غیردولتی است که علاوه بر کمک به معیشت و امنیت شغلی معلمان، از تکالیف قانونی و حمایتی مورد توجه سازمان نیز به شمار می‌رود.

وی کاهش ضریب بیمه معلمان مدارس غیردولتی مشابه برخی گروه‌های شغلی برخوردار از حمایت‌های دولتی را سومین مسیر دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان‌ها برای پیگیری این موضوع و تحقق راهکارهای حمایتی تأکید کرد.

محمودزاده در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند مدارس غیردولتی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و هنری، بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از افتخارات و دستاوردهای دانش‌آموزان این مدارس تأکید کرد.

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان برخی مدارس غیردولتی در المپیادهای علمی و کسب مدال‌های طلا خاطرنشان کرد: حتی در حوزه حفظ قرآن کریم نیز حدود دو هزار دانش‌آموز از مدارس غیردولتی در این عرصه فعالیت دارند که این ظرفیت‌ها باید به‌صورت دقیق شناسایی، مستندسازی و منعکس شوند.

رئیس سازمان تأکید کرد: ضروری است استان‌ها با جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات عملکردی سال ۱۴۰۴، تصویری جامع از دستاوردهای دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی تهیه کنند تا در جلسات ملی و نشست‌های مرتبط با شورای هماهنگی مؤسسان، امکان ارائه مستند و دقیق ظرفیت‌های این مدارس فراهم شود.

تبیین نقش مدارس ومراکز غیردولتی در عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره نقش مدارس و مراکز غیردولتی، در مواردی مانند "موضوع عدالت آموزشی، کیفیت آموزش و دسترسی خانواده‌ها به فرصت‌های برابر یادگیری"، بر ضرورت پاسخگویی علمی، مستند و پژوهش‌محور تأکید کرد.

وی اظهار داشت: برای تبیین جایگاه واقعی مدارس غیردولتی و پاسخگویی منطقی به دیدگاه‌ها و نقدهای موجود، لازم است از مطالعات علمی و پژوهش‌های جامع بهره بگیریم و ظرفیت‌های این مدارس را در چارچوب شاخص‌های معتبر آموزشی و تربیتی مورد بررسی قرار دهیم.

محمودزاده با اشاره به پیگیری موضوع برگزاری همایش تخصصی در این زمینه افزود: محور اصلی این مطالعات، بررسی نقش مدارس و مراکزغیردولتی در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش است و برای پیشبرد این برنامه، سازوکارهای علمی، اجرایی و سیاست‌گذاری پیش‌بینی شده است.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دبیرخانه‌های مرتبط و برگزاری نشست مشترک برای نهایی‌سازی محورهای علمی و محتوایی همایش تأکید کرد و خواستار مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های تخصصی در این فرآیند شد.

تسریع در ابلاغ بخشنامه بزرگداشت مقام معلم در مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در ادامه، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بزرگداشت مقام معلم، بر ضرورت تسریع در نهایی‌سازی و ابلاغ بخشنامه مربوط تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش همکاران حوزه مشارکت‌های مردمی در استان‌ها و مناطق به‌عنوان حلقه ارتباطی میان معلمان و ستاد بزرگداشت مقام معلم، تصریح کرد: باید در بخشنامه مربوط، وظایف و سازوکارهای اجرایی به‌روشنی مشخص شود. وی همچنین خواستار پیگیری مستمر دبیرخانه این برنامه و همکاری بخش‌های مرتبط برای اجرای منسجم و به‌موقع برنامه‌های بزرگداشت مقام معلم شد.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و همکاران حوزه مدارس و مراکز غیردولتی در سراسر کشور، بر ضرورت هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری، مستندسازی دستاوردها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای حل مسائل این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی تأکید کرد.