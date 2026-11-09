به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیم‌زاده،به دنبال انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی یا بروز مشکلات اساسی در سیستم‌های گرمایشی مدارس شهرستان دماوند، ضمن تکذیب قاطع این شایعات اظهار کرد: روند فعالیت آموزشی در تمامی مدارس این شهرستان به صورت منظم برقرار است و هیچ‌یک از واحدهای آموزشی به دلیل مشکلات سرمایشی تعطیل نشده‌اند.

مدیر آموزش‌وپرورش دماوند با اشاره به بازدیدهای میدانی صورت‌گرفته از مدارس سطح شهرستان تصریح کرد: بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که تجهیزات و سیستم‌های گرمایشی مدارس فعال بوده و رادیاتورها و موتورخانه‌ها بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند تا فضای آموزشی مناسبی برای دانش‌آموزان فراهم شود.

ابراهیم‌زاده در ادامه با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های انرژی مدارس پیش از آغاز فصل سرما به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: با وجود پایش‌های اولیه، در تعداد محدودی از مدارس اشکالات جزئی و فنی در برخی رادیاتورها مشاهده شده که بلافاصله برای رفع آن‌ها اقدام شده است؛ در همین راستا مذاکرات فشرده‌ای با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران انجام و پیمانکار مربوطه برای انجام تعمیرات اساسی تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جوی اخیر و ثبت ۷۶ میلی‌متر بارندگی در پی ورود سامانه بارشی به شرق استان تهران از اواخر هفته گذشته، خاطرنشان کرد: با وجود برودت هوا، سیستم‌های گرمایشی مدارس پایداری خود را حفظ کرده‌اند و آموزش حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز در قالب ۱۳۶ مدرسه شهرستان بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای در جریان است.