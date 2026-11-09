به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، خط و نوشتار از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی و یادگیری دانش‌آموزان به شمار می‌روند و کیفیت آن‌ها می‌تواند بر تجربه یادگیری در بخش‌های مختلف آموزش تأثیرگذار باشد. با این حال، آموزش اصولی خوش‌نویسی و تقویت مهارت نوشتاری، سال‌ها جایگاه مستقلی در برنامه درسی دوره ابتدایی نداشت و بخش عمده تمرین‌های نوشتاری دانش‌آموزان به فعالیت‌های پراکنده در درس‌هایی مانند فارسی، املا و انشا محدود می‌شد.

در همین راستا، حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با توجه به اهمیت این مهارت در فرایند یادگیری و همچنین ضرورت توجه به میراث هنری و فرهنگی ایران، کتاب‌ کار «آموزش خط تحریری» را برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی طراحی و تألیف کرده است؛ کتابهایی که آموزش خوش‌نویسی را از یک فعالیت محدود و ذوقی فراتر می‌برد و آن را به مهارتی کاربردی در زندگی تحصیلی و روزمره دانش‌آموزان تبدیل می‌کند.

خط تحریری در عین برخورداری از پیوند با سنت دیرینه خوش‌نویسی ایرانی، رویکردی کاربردی دارد. برخلاف خوش‌نویسی سنتی که بیشتر بر ظرافت‌های هنری و قواعد تخصصی نگارش متمرکز است، در آموزش خط تحریری تلاش می‌شود دانش‌آموز به خطی دست یابد که در کنار زیبایی، از خوانایی و سرعت مناسب نیز برخوردار باشد و بتواند در فعالیت‌های روزمره، تکالیف درسی و ارتباطات نوشتاری از آن استفاده کند.

در طراحی و تولید این کتاب آموزش مهارت‌ نوشتاری به‌صورت تدریجی و متناسب با توانایی‌ دانش‌آموزان در هر پایه پیش‌بینی شده است. در پایه چهارم، آموزش حروف و شکل صحیح نگارش آن‌ها در قالب مفردات مورد توجه قرار دارد؛ در پایه پنجم، تمرکز بر چگونگی اتصال حروف و شکل‌گیری کلمات است و در پایه ششم، آموزش به سطح جمله‌نویسی و تمرین متون گسترده‌تر می‌رسد.

این توالی آموزشی به دانش‌آموز کمک می‌کند تا از شناخت شکل صحیح حروف آغاز و به مهارت ترکیب و اتصال آن‌ها برسد و در نهایت بتواند آموخته‌های خود را در نوشتن جمله‌ها و متن‌های مختلف به کار گیرد.

محتوای این کتاب‌ها بر تمرین‌های منظم و هدفمند استوار است و با آموزش صحیح‌نویسی حروف و کلمات در قالب خط نستعلیق تحریری، زمینه تقویت تدریجی دست‌خط، افزایش دقت و سرعت نوشتن و ارتقای توانایی روان‌نویسی را فراهم می‌کند. همچنین تقویت اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان در فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی، از دیگر اهداف مورد توجه در این مجموعه است.

از تجربه آزمایشی تا اجرای سراسری؛ گامی در تحول آموزش هنر

تدوین کتاب‌ کار آموزش خط تحریری، با هدف توجه به ظرفیت‌های درس هنر و نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و معلمان تولید شده است. این درس در دوره ابتدایی با رویکرد تربیت هنری و پرورش زیبایی‌شناسی دنبال می‌شود و بر مؤلفه‌هایی همچون ارتباط با طبیعت، زیبایی‌شناسی، توجه به میراث فرهنگی، خلاقیت و نقد هنری تأکید دارد. آموزش خط تحریری نیز در امتداد همین رویکرد و با هدف پیوند دادن مهارت‌های نوشتاری با ذوق و سلیقه هنری دانش‌آموزان طراحی شده است.

این مجموعه در مراحل تدوین و پیش از اجرای سراسری، در کلاس درس تعدادی از استان‌های کشور به‌صورت آزمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بازخوردهای معلمان و نتایج اجرای آزمایشی نیز در بازنگری و اصلاح چینش محتوایی کتاب‌ها مورد استفاده قرار گرفت تا آموزش‌ها متناسب‌تر با نیازها و توانایی‌های دانش‌آموزان طراحی شود.

اکنون در سال تحصیلی جاری، کتاب‌ کار آموزش خط تحریری در پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی به‌صورت سراسری در حال اجراست و کتاب پایه ششم نیز در هشت استان کشور به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. این مرحله فرصتی برای بررسی دقیق‌تر محتوای آموزشی، ارزیابی شیوه اجرا و بهره‌گیری از تجربه معلمان و دانش‌آموزان در تکمیل و بهبود این برنامه فراهم می‌کند.

آموزش خط تحریری را می‌توان فراتر از آموزش زیبانویسی و اصلاح ظاهر دست‌خط دانست؛ مهارتی که با تقویت دقت، تمرکز، هماهنگی چشم و دست و توانایی بیان نوشتاری، می‌تواند در کیفیت فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان در درس‌های مختلف نیز نقش‌آفرین باشد.

از سوی دیگر، آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های خط فارسی و سنت خوش‌نویسی ایرانی، زمینه ارتباط بیشتر آنان با یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی کشور را فراهم می‌کند. در این نگاه، خط تحریری حلقه پیوند میان اصالت هنری و نیازهای نوشتاری زندگی امروز است؛ مسیری که می‌تواند ضمن تقویت سواد نوشتاری، زمینه پرورش نسلی خوش‌ذوق، دقیق و برخوردار از مهارت زیبانویسی را در مدارس کشور فراهم آورد.