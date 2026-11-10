خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: سیره حضرت فاطمه زهرا (س) تصویری کامل از مادری نمونه، همسری فداکار و دختری مهربان و تکیه‌گاهی امن برای پیامبر اکرم (ص) را ترسیم می‌کند. این بانوی بزرگوار در کانون خانواده، تجلی عالی‌ترین درجات همیاری بر محور اطاعت پروردگار و پنهان‌سازی رنج‌ها از نگاه همسر بود تا آرامش خانه صیانت شود و نمونه‌ای ماندگار از تربیت فرزندانی تأثیرگذار در مسیر اعتلای دین به یادگار بماند.

زیست فاطمی درس‌آموز والاترین مراتب حیا، وقار و مراقبت از حریم محرم و نامحرم است؛ سبکی از زندگی که در آن ارزش و منزلت بانو فراتر از ظواهر مادی و جلوه‌گری در برابر نگاه نامحرمان تعریف می‌شود و سادگی، نجابت و وقار حتی در دقیق‌ترین جزئیات رفتاری، گفتاری و اجتماعی به کمال رعایت می‌گردد.

در سیره اخلاقی آن حضرت، عبادت شبانه و رازونیاز عاشقانه با پروردگار مستقیماً به محبت و مسئولیت در قبال دیگران پیوند خورده است. در آموزه ماندگار فاطمی، نیازها و گره‌های همسایگان و اطرافیان بر منافع و مطالبات شخصی مقدم است؛ روحیه‌ای ایثارگرانه که جامعه‌سازی دینی را بر پایه همدلی، دعای خیر و توجه به گرفتاری‌های دیگران بنا می‌نهد.

همچنین مظلومیت بانوی دو عالم هرگز به معنای گوشه‌نشینی و انفعال نبوده است؛ بلکه حضور آگاهانه و التیام‌بخش در آوردگاه‌های سخت و ایستادگی شجاعانه در دفاع از حق، الگویی زنده و پویا از ایمان آگاهانه را به نمایش می‌گذارد. در زمانه‌ای که ارزش‌ها به تأییدهای بیرونی و جلوه‌های ظاهری فروکاسته می‌شود، هویت فاطمی با تکیه بر کرامت ذاتی انسانی و استقلال از قضاوت‌های بیرونی، نسخه رهایی‌بخش زنان در بحران هویت است.

الگوی کامل دختران در مکتب پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) است

حجت‌الاسلام علی مومنی، امام جماعت حرم مطهر امام رضا(ع) در گفتگو پیرامون ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، ابعاد شخصیتی آن حضرت و الگوگیری دختران جوان اظهار کرد: ایامی که در آن زندگی می‌کنیم، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) است؛ بانویی متدین، دین‌باور، شجاع و مجاهد که مادری اعلا، همسری برتر و دختری نمونه در مکتب پیامبر اکرم (ص) بود؛ تا جایی که پیامبر (ص) فرمودند: «فاطمه اُمّ ابیها»؛ یعنی فاطمه به منزله مادر پیامبر است. انسان در غم‌ها و غصه‌ها معمولاً به مادر پناهنده می‌شود و حضرت زهرا (س) پناهگاهی برای گرفتاری‌های پیامبر اکرم (ص) بود.

امام جماعت حرم مطهر امام رضا(ع) در ادامه با استناد به مقام و جایگاه حضرت فاطمه (س) افزود: پیامبر اکرم (ص) در مقام و جایگاه ایشان فرمودند هر کس زهرای مرا دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته است؛ و هر کس او را ناراحت کند و به بغض و کدورت بگیرد، مرا به بغض و کدورت گرفته و هر کس مرا به بغض و کدورت بگیرد، خدا را غضبناک کرده است.

وی با تأکید بر جنبه‌های مختلف الگوپذیری از زهرای مرضیه (س) گفت: از جهات مختلف، زهرا (س) الگوست؛ از جهت همسرداری، تمام مصائبی که بعد از پیامبر (ص) بر زهرای مرضیه وارد شد، همه را از امیرالمومنین (ع) پنهان کرد تا علی بن ابی‌طالب (ع) گرفتاری‌ها و ناراحتی‌های او را نشنود و نفهمد. ش شاید مسئله دفن شبانه و غسل دادن حضرت در شب توسط خود امیرالمومنین (ع) نیز به این دلیل بود که نخواستند مردم علی بن ابی‌طالب (ع) را مورد ملامت قرار دهند.

مومنی به جلوه‌های حیا و عفت فاطمی اشاره کرد و گفت: حیای آن حضرت تا جایی بود که وقتی یک فرد نابینا به خانه پیامبر (ص) آمد و حضرت زهرا (س) در آنجا حضور داشتند، ایشان به خانه دیگری رفتند. وقتی پیامبر (ص) علت ترک مجلس را پرسیدند، فرمودند: «او کور بود، ولی نخواستم حتی بویی که در لباس من بود به مشام آن مرد برسد.» این در حالی است که گاهی برخی دختران و خواهرانی که خود را پیرو زهرا (s) قلمداد می‌کنند، با وجود نداشتن زیبایی‌های ظاهری، خود را زینت می‌دهند تا مردان نامحرم آن‌ها را ببینند؛ اما زهرای مرضیه با قدی خمیده و با چادری وصله‌دار در جمعیت حاضر می‌شدند.

امام جماعت حرم مطهر امام رضا(ع) تصریح کرد: یکی از سفارش‌های حضرت این بود که مرا در تابوتی قرار دهند که دیواره داشته باشد، زیرا عرب‌ها جنازه را روی تخته می‌گذاشتند و تشییع می‌کردند؛ و حضرت خواستند تابوتی با دیواره باشد تا حجم بدن مرده نیز توسط مردم دیده نشود. حضرت زهرا تا این حد مراعات مسئله محرم و نامحرم را کردند.

وی با اشاره به مجاهدت سیاسی و دفاع از ولایت از سوی حضرت زهرا (س) افزود: ایشان در میان جمعیت حضور یافتند و سخنرانی‌ای در دفاع از حریم ولایت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب (ع) ایراد کردند؛ آن هم با کلمات بسیار متین، مستحکم و عالی که اصل و اساس اسلام را در آن سخنرانی بیان فرمودند.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به سیره اخلاقی و اجتماعی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: امام حسن (ع) نقل می‌کنند که شبی را بیدار بودم و مادرم زهرا (س) تا صبح عبادت کرد و در عبادت دعا می‌کرد برای همسایگان. بعد که سؤال کردم یا فاطمه (س)، چرا در حق خودتان دعا نمی‌کردید؟ فرمودند: «الجار ثم الدار»؛ اول همسایگان، بعد خودم.

امام جماعت حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این روزهایی که متعلق به صدیقه طاهری است، همه بانوان مسلمان و غیرمسلمان از آن حضرت در حیا، حجاب، نطق، کلام، رفت‌وآمد، فرزندداری، پدرداری، شوهرداری و همسایه‌داری درس بگیرند. خداوند ان‌شاءالله ما را پیرو آن حضرت قرار دهد و او را به عنوان الگو و نمونه در زندگانی خود مورد لطف قرار دهیم و از حضرت بخواهیم که ما را در شعاع شفاعت و عنایت خود قرار دهد و در پیشگاه خدا ما را شفاعت کند.

«اشک»، مقدمه‌ای برای «عمل»؛ الگوی فاطمی برای دختران امروز چیست؟

حجت‌الاسلام عبدالرحمان یداللهی، کارشناس و سخنران مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبیین چالش‌های بازنمایی شخصیت حضرت زهرا (س) برای نسل جدید اظهار کرد: چالش اصلی در شناخت نسل جوان از حضرت زهرا (س)، محدود شدن تصویر ایشان به «مظلومیت» است. مظلومیت ایشان حقیقتی انکارناپذیر است، اما اگر این تصویر، تنها قاب موجود باشد، نسل جوان با الگویی روبه‌رو می‌شود که شاید برای آن بگریند، اما نمی‌توانند با آن زندگی کنند.

کارشناس و سخنران مذهبی با تأکید بر اینکه سیره حضرت زهرا (س) مدرسه‌ای برای ایمان آگاهانه، استقلال شخصیت و مسئولیت‌پذیری در دفاع از حقیقت است، افزود: برخلاف برخی تصورات، سیره فاطمی سراسر پویایی و حضور اجتماعی است. ایشان در جنگ‌هایی همچون احد، خندق و فتح مکه حضور داشتند و حتی در مواجهه با جراحت پیامبر (ص) نیز به مداوای ایشان پرداختند. این واقعیت‌ها، تصویرِ «زن منزوی و پرده‌نشین» را باطل می‌کند.

وی با اشاره به نقش عواطف در دینداری گفت: قرآن هیچ‌گاه نخواسته است احساسات را کنار بگذاریم، اما مسئله اصلی «مسیر» عاطفه است. حضرت زهرا (س) نیز با دل داغ‌دار در خانه نماندند؛ بلکه با یک خطابه، مجلس را به گریه انداختند، اما اجازه ندادند این اشک، بدون بصیرت و اقدام رها شود. ایشان پس از آرام شدن فضا، از حق و مسئولیت سخن گفتند که این یعنی «رهبری عاطفه»؛ پیوند زدن اشک به شنیدن حقیقت و احساس مسئولیت اجتماعی.

یداللهی در پاسخ به سؤالی درباره بحران هویت زن مسلمان در دنیای امروز تصریح کرد: پاسخ این بحران در واژه «تسخیرناپذیری» نهفته است. حضرت زهرا (س) با سه مؤلفه استقلال از تأیید دیگران، خودباوری برآمده از یقین، و کرامت ذاتی، الگویی تمام‌عیار هستند. ایشان در برابر سرزنش‌ها و فشارهای اجتماعی جامعه خود، ارزش وجودی‌شان را به قضاوت‌های بیرونی گره نزدند.

کارشناس و سخنران مذهبی افزود: امروز بخشی از صنعت مد و شبکه‌های اجتماعی، ارزش زن را به ظاهر و «دیده شدن» تقلیل می‌دهد، اما زن فاطمی کسی است که از درون احساس کفایت می‌کند و به جای پرسشِ «چند نفر با من هستند؟»، به دنبال انجام وظیفه است. این همان روحیه «میدان‌داری» است که در سیره حضرت زهرا (س) موج می‌زند.



الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س)؛ راه نجات جوانان و جامعه در دفاع از ولایت

حجت‌الاسلام علی ذوقی‌چنار، کارشناس دینی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه حضرت ولی‌عصر(عج) فرمودند دختر رسول خدا(ص) برای ما «اسوه حسنه» است، اظهار کرد: وقتی امام زمان(عج) به عنوان یک مرد، حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار می‌دهند، این موضوع پیام بسیار بزرگی برای زندگی ما در تمام ابعاد دارد.



کارشناس دینی و مذهبی با اشاره به دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) درباره حضرت فاطمه(س) افزود: حضرت علی(ع) در پاسخ به این پرسش که همسر گرامی خود را چگونه یافتی، فرمودند که ایشان «نعم العون علی طاعه الله» و بهترین یار و یاور در مراحل زندگی برای اطاعت از خداوند متعال هستند؛ نکته‌ای که جوانان باید در سبک زندگی خود به آن توجه ویژه‌ها داشته باشند.

وی احترام عمیق حضرت زهرا(س) به پدر بزرگوارشان و همچنین تربیت فرزندانی برجسته را از دیگر ابعاد الگوساز زندگی آن حضرت برشمرد و بیان کرد: ایشان در طول مدت زندگی مشترک با امیرالمؤمنین(ع)، فرزندانی همچون امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) را به جامعه اسلامی تحویل دادند که ثمره و درخت اسلام به واسطه مجاهدت و ایستادگی آن‌ها حفظ و نگهداری شد.



ذوقی چنار دفاع از ولایت را یکی از مهم‌ترین درس‌های اجتماعی و سیاسی سیره فاطمی دانست و تصریح کرد: در حساس‌ترین زمان‌ها، حضرت زهرا(س) با حضور در میدان، دفاع جانانه‌ای از ولایت و حمایت قاطع از امیرالمؤمنین(ع) انجام دادند که این مسئله باید به عنوان الگویی روشن مد نظر قرار گیرد.



کارشناس دینی و مذهبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایام فاطمیه در شهرستان کلات گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است؛ به طوری که روستاهای دارای روحانی، مراسم و مناسک خود را برگزار می‌کنند و در حدود ۱۰ تا ۱۵ نقطه از شهرستان نیز تجمعاتی با هماهنگی ائمه جمعه با تلفیقی از سخنرانی، مداحی و عزاداری پیش‌بینی شده است. همچنین از ظرفیت این تجمعات و حضور مبلغان و روحانیون اعزامی به روستاها برای تبیین ابعاد شخصیتی و سیره عملی حضرت زهرا(س) برای عموم مردم استفاده خواهد شد.