به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست اداره‌کل در عملیاتی مشترک با نیروهای یگان پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا و در جریان گشت و کنترل در این منطقه، موفق به کشف و ضبط دو دستگاه اره‌برقی، چهار قبضه سلاح، ۱۰ تخته تور و ۱۵۰ قطعه ماهی شدند.

وی افزود: در شهرستان معمولان نیز مأموران محیط زیست یک متخلف زیست‌محیطی را پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر کردند که از وی یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در تالاب بیشه‌دالان بروجرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اقدامات حفاظتی در شهرستان بروجرد ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل در محدوده تالاب بیشه‌دالان، دو شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

فرمان‌پور تصریح کرد: از این افراد دو قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی به همراه مقادیری فشنگ و لاشه چهار قطعه اردک سرسبز کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از حیات وحش استان گفت: گشت‌زنی و کنترل شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت در مناطق تحت مدیریت استان با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خاطرنشان کرد: با متخلفان زیست‌محیطی برابر قوانین و مقررات برخورد می‌شود و پرونده افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

فرمان‌پور در پایان از مردم طبیعت‌دوست استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند یا از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند.