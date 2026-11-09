به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ال‌کلاسیکو فقط یک مسابقه فوتبال نیست؛ جدال دو باشگاه بزرگ با تاریخ، هویت و میلیون‌ها هوادار پرشور است. برای طرفداران رئال مادرید و بارسلونا، نتیجه این بازی می‌تواند تا مدت‌ها موضوع بحث و کری‌خوانی باشد. هر گل، برد یا جام در این رقابت، به بخشی از خاطرات هواداران تبدیل می‌شود و در مقایسه دو تیم نقش دارد.

به همین دلیل، این‌که کدام تیم بهتر است و کدام‌یک در تاریخ ال‌کلاسیکو برتری دارد، برای هواداران اهمیت زیادی دارد. اما پاسخ به این پرسش به یک معیار محدود نمی‌شود؛ تعداد جام‌ها، گل های زده و بردهای رودر رو هرکدام تصویر متفاوتی می‌سازند. در این مطلب، آمار بارسا مقابل رئال را از همین زاویه‌ها بررسی می‌کنیم.

با مقایسه این اعداد می‌توان دید برتری در این رقابت تاریخی واقعاً به سود کدام تیم است.

تعداد جام‌های رئال مادرید و بارسلونا

طبق آمار ارائه‌ شده تا سال ۲۰۲۶، رئال مادرید با ۱۰۶ جام رسمی، دو قهرمانی بیشتر از بارسلونا دارد که ۱۰۴ جام کسب کرده است.

مجموع افتخارات رئال شامل ۱۵ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، ۳۶ لالیگا، ۲۰ کوپا دل‌ری، ۱۳ سوپرجام اسپانیا و یک قهرمانی کوپا اوا دیورته و جام لیگ است. رئال همچنین ۲ لیگ اروپا، ۶ سوپرجام اروپا، ۵ جام باشگاه‌های جهان، ۴ جام بین‌قاره‌ای، یک کوپا ایبریا و ۲ جام لاتین در کارنامه دارد.

در سوی دیگر، بارسلونا ۲۹ قهرمانی لالیگا، ۳۲ کوپا دل‌ری، ۱۶ سوپرجام اسپانیا، ۵ لیگ قهرمانان اروپا و ۵ سوپرجام اروپا کسب کرده است. سه جام باشگاه‌های جهان، ۳ کوپا اوا دیورته، ۲ کوپا د لا لیگا، ۳ فیزرز کاپ، ۴ جام در جام اروپا و ۲ جام لاتین نیز در فهرست افتخارات بارسا قرار دارند.

بنابراین، بر پایه مجموع جام‌های ثبت‌شده، رئال فعلاً جلوتر است؛ اما اختلاف دو جام آن‌قدر کم است که قهرمانی‌های آینده و احتمالی بارسا در همین فصل می‌تواند این فاصله را تغییر دهد.

بارسلونا رئال مادرید معیار ۱۰۴ ۱۰۶ مجموع جام‌های رسمی ۵ ۱۵ لیگ قهرمانان اروپا ۲۹ ۳۶ لالیگا ۳۲ ۲۰ کوپا دل‌ری ۱۶ ۱۳ سوپرجام اسپانیا ۲۲ ۲۲ سایر جام‌ها

تعداد بردهای رئال و بارسا در ال‌کلاسیکو

با احتساب بازی‌های دوستانه، آمار ارائه‌شده ۱۳۱ برد برای بارسلونا، ۱۱۳ برد برای رئال مادرید و ۶۴ مساوی را ثبت می‌کند؛ گل‌ها نیز ۵۴۸ بر ۵۰۲ به سود بارساست.

اما در بازی‌های رسمی، از مجموع ۲۶۵ مسابقه بارسا ۱۰۶ و رئال ۱۰۷ پیروزی به دست آورده و ۵۲ دیدار هم مساوی شده است.

در همین رقابت‌های رسمی، رئال با ۴۴۶ گل زده، تنها چهار گل بیشتر از بارسلونا با ۴۴۲ گل دارد.

در دیدارهای رسمی، تعداد برد رئال یکی و از نظر گل زده با سه گل اختلاف، جلوتر است. با احتساب بازی‌های دوستانه، تعداد بردها و گل‌های بارسا بیشتر می‌شود

بارسلونا رئال مادرید معیار ۱۰۶ ۱۰۷ برد در مسابقات رسمی ۵۲ ۵۲ مساوی در مسابقات رسمی ۴۴۲ ۴۴۶ گل زده در مسابقات رسمی ۱۳۱ ۱۱۳ برد با احتساب تمام بازی ها ۶۴ ۶۴ مساوی با احتساب تمام بازی ها ۵۴۸ ۵۰۲ گل زده با حساب تمام بازی ها

سنگین‌ترین شکست‌های رئال و بارسا در ال‌کلاسیکو

سنگین‌ترین پیروزی‌های رئال مادرید در ال‌کلاسیکو، نتایج ۱۱–۱، ۸–۲ و ۶–۱ بوده‌ که بسیار قاطع اما همگی مربوط سال های بسیار دور هستند.

بارسلونا نیز در لالیگای سال ۱۹۵۰ با نتیجه ۷–۲ و در کوپا دل‌ری سال ۱۹۵۷ با نتیجه ۶–۱ رئال را شکست داد؛ پیروزی ۵–۰ در لالیگای سال ۲۰۱۰ هم از بردهای مشهور بارساست.

توضیح نتیجه تیم پیروز کوپا دل ری، ۱۹۴۳ ۱-۱۱ رئال مادرید لالیگا، ۱۹۳۵ ۲-۸ رئال مادرید لالیگا، سال ۱۹۴۹ ۱-۶ رئال مادرید لالیگا، سال ۱۹۵۰ ۲-۷ بارسلونا کوپا دی ری، ۱۹۵۷ ۱-۶ بارسلونا لالیگا، ۲۰۱۰ ۰-۵ بارسلونا

به‌نظر شما برای تعیین برتری در ال‌کلاسیکو، تعداد جام‌ها مهم‌تر است یا بردهای رسمی و نتایج رودررو؟ دیدگاه‌تان را در بخش نظرات بنویسید.

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