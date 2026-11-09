به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه) از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی وارد استان کرمانشاه شد و مورد استقبال خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استان و اقشار مختلف مردم قرار گرفت.

در آیین استقبال از این شهدای والامقام، پس از ادای احترام نظامی، حاضران با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر مطهر این شهدا پیش از خاکسپاری، در شهرهای مختلف استان کرمانشاه تشییع و مراسم وداع با آنان برگزار می‌شود.

بر این اساس، مراسم تشییع و وداع با پیکر شهدا روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۲۰ در میدان سپاه سنقر، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۲۰ مقابل بیمارستان معاون در صحنه و ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان آیت‌الله عراقی کنگاور برگزار خواهد شد.

همچنین روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۴، مراسم وداع و تشییع در موزه دفاع مقدس گیلانغرب و میدان مهدیه قصرشیرین برگزار می‌شود و روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه نیز ساعت ۹:۳۰ صبح، میدان امام اسلام‌آبادغرب میزبان مراسم تشییع این شهدای گمنام خواهد بود.

پیکر مطهر این هفت شهید گمنام پس از برگزاری مراسم‌های پیش‌بینی‌شده، برای خاکسپاری به محل‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد.