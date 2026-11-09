به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت پاتیل پخت شیر لبنیاتی در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر ظرفیت دستگاه، جنس استیل، سیستم گرمایش و تجهیزات جانبی قرار دارد. در این گزارش، قیمت مدل‌های مختلف پاتیل پخت شیر بررسی شده و نکات مهم انتخاب و خرید این دستگاه برای واحدهای تولید لبنیات ارائه شده است.

قیمت پاتیل پخت شیر لبنیاتی در سال ۱۴۰۵ با توجه به ظرفیت مخزن، جنس استیل، سیستم گرمایش و امکانات دستگاه متفاوت است. این تجهیزات در ظرفیت‌های مختلف برای فروشگاه‌های لبنیاتی، کارگاه‌های تولید لبنیات و واحدهای فرآوری شیر تولید می‌شوند. علاوه بر حجم مخزن، عواملی مانند نوع همزن، تعداد آبگرمکن‌ها و تجهیزات کنترلی نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. در ادامه، قیمت حدودی پاتیل پخت شیر در ظرفیت‌های مختلف و عوامل مؤثر بر هزینه خرید آن را بررسی می‌کنیم.

جدول قیمت پاتیل پخت شیر ۱۴۰۵

قیمت پاتیل پخت شیر با افزایش ظرفیت و تغییر تجهیزات مورد استفاده در آن متفاوت خواهد بود. جدول زیر، قیمت حدودی مدل‌های مکانیزه فراسردکاران را در ابتدای آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد.

ظرفیت پاتیل پخت شیر قیمت حدودی پاتیل پخت شیر ۳۰۰ لیتری ۹۵۰ میلیون تومان پاتیل پخت شیر ۵۰۰ لیتری ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان پاتیل پخت شیر ۷۰۰ لیتری ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان پاتیل پخت شیر ۱۰۰۰ لیتری ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پاتیل پخت شیر ۱۵۰۰ لیتری ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان

توجه: قیمت‌های جدول حدودی و برای ابتدای آبان ۱۴۰۵ هستند و با توجه به نوسانات بازار، هزینه قطعات و مشخصات سفارش ممکن است تغییر کنند. برای اطلاع از مبلغ نهایی خرید، استعلام قیمت روز از فراسردکاران ضروری است. همچنین برای دریافت قیمت نهایی سال ۱۴۰۵ و انتخاب دستگاه متناسب با حجم تولید، امکان ارتباط با واحد فروش فراسردکاران از طریق شماره ۹۱۰۱۵۷۵۱-(۰۲۱) فراهم است.

عوامل مؤثر بر قیمت پاتیل پخت شیر

قیمت پاتیل پخت شیر تنها به ظرفیت مخزن وابسته نیست و مشخصات فنی، شیوه ساخت و تجهیزات مورد استفاده نیز بر هزینه نهایی تأثیر می‌گذارند. شناخت این عوامل به خریداران کمک می‌کند تا هنگام مقایسه دستگاه‌ها، علاوه بر قیمت، امکانات و شرایط بهره‌برداری را نیز در نظر بگیرند.

ظرفیت دستگاه

ظرفیت مخزن یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت پاتیل پخت شیر است. دستگاه‌های با ظرفیت بالاتر به مواد اولیه، تجهیزات و سیستم گرمایشی متناسب با حجم مخزن نیاز دارند؛ به همین دلیل هزینه ساخت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

با این حال، انتخاب ظرفیت باید بر اساس مقدار شیر فرآوری‌شده در هر نوبت، تعداد دفعات تولید و برنامه توسعه مجموعه انجام شود. خرید دستگاهی با ظرفیت نامتناسب می‌تواند هزینه اولیه یا هزینه‌های بهره‌برداری را افزایش دهد.

جنس استیل

جنس استیل مورد استفاده در ساخت مخزن، بر قیمت و دوام پاتیل پخت شیر تأثیر دارد. استیل ۳۰۴ کم‌کربن نگیر یکی از مواد مورد استفاده در ساخت تجهیزات لبنیاتی است که به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت شست‌وشو، برای سطوح در تماس با شیر کاربرد دارد.

هنگام مقایسه قیمت دستگاه‌ها، بررسی نوع و ضخامت استیل و کیفیت ساخت مخزن اهمیت دارد؛ زیرا تفاوت در مواد اولیه می‌تواند یکی از دلایل مهم اختلاف قیمت میان محصولات باشد.

سیستم گرمایش

نوع سیستم گرمایش و نحوه انتقال حرارت از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت پاتیل شیر جوش هستند. دستگاه‌های مجهز به گرمایش غیرمستقیم از طریق صفحات پیلوپلیت، حرارت را از طریق یک واسطه به شیر منتقل می‌کنند و به دلیل طراحی و بهره‌برداری نوینی که دارند، می‌توانند احتمال ته‌گرفتن شیر را کاهش دهند.

همچنین تعداد آبگرمکن‌ها و توان سیستم حرارتی با توجه به ظرفیت و طراحی دستگاه متفاوت است. این موضوع علاوه بر هزینه ساخت، بر عملکرد دستگاه در زمان فرآوری شیر نیز تأثیر می‌گذارد.

همزن و تجهیزات جانبی

وجود همزن مکانیزه، سیستم کنترل دما، پمپ تخلیه و سایر تجهیزات جانبی می‌تواند قیمت نهایی دستگاه را تغییر دهد. هرکدام از این امکانات با هدف تسهیل فرآیند تولید، کنترل شرایط حرارتی یا انتقال شیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به همین دلیل، هنگام دریافت پیش‌فاکتور باید مشخص شود چه تجهیزاتی در قیمت پایه دستگاه لحاظ شده‌اند و کدام امکانات به‌صورت سفارشی ارائه می‌شوند.

تفاوت قیمت پاتیل سنتی و مکانیزه

پاتیل‌های سنتی معمولاً ساختار ساده‌تری دارند و در برخی مدل‌ها حرارت به‌صورت مستقیم به کف مخزن منتقل می‌شود. در مقابل، دستگاه‌های پخت شیر مکانیزه می‌توانند به سیستم گرمایش غیرمستقیم، همزن، کنترل دما و تجهیزات انتقال شیر مجهز باشند.

این تفاوت در ساختار و امکانات، یکی از دلایل اختلاف قیمت میان پاتیل سنتی و مکانیزه است. اگرچه هزینه اولیه دستگاه مکانیزه ممکن است بالاتر باشد، اما امکانات آن می‌توانند دخالت دستی در فرآیند تولید را کاهش دهند و کنترل شرایط پخت را آسان‌تر کنند.

بنابراین، مقایسه این دو نوع دستگاه صرفاً بر اساس قیمت خرید کافی نیست و باید حجم تولید، هزینه انرژی، نیروی انسانی و شرایط نگهداری نیز بررسی شود. چه بسا افزایش تولید، کیفیت پخت شیر و همچنین کاهش نیروی انسانی بتواند در میان مدت بازده مالی بهتری نسبت به پاتیل‌های سنتی داشته باشد.

انتخاب ظرفیت پاتیل پخت شیر

انتخاب ظرفیت مناسب، ارتباط مستقیمی با هزینه خرید و نحوه استفاده از دستگاه دارد. پاتیل‌های پخت شیر در ظرفیت‌های متنوع تولید می‌شوند تا پاسخگوی نیاز واحدهای مختلف فرآوری لبنیات باشند.

برای مجموعه‌هایی که حجم تولید محدودتری دارند، ظرفیت‌های پایین‌تر می‌توانند پاسخگوی نیاز روزانه باشند. در مقابل، کارگاه‌هایی با حجم فرآوری بالاتر ممکن است به مخازن بزرگ‌تر نیاز داشته باشند.

هنگام انتخاب ظرفیت، مقدار شیر ورودی روزانه، حجم هر نوبت پخت، فضای نصب دستگاه و احتمال افزایش تولید در آینده باید مشخص شود. بررسی این موارد کمک می‌کند ظرفیت انتخابی با شرایط واقعی مجموعه هماهنگ باشد و هزینه اضافی به کسب‌وکار تحمیل نشود.

نکات خرید پاتیل پخت شیر

پیش از خرید پاتیل پخت شیر لبنیاتی، لازم است علاوه بر قیمت اعلام‌شده، شرایط ساخت و خدمات تولیدکننده نیز بررسی شود. اختلاف قیمت دو دستگاه با ظرفیت مشابه ممکن است ناشی از تفاوت در تجهیزات، جنس قطعات یا امکانات کنترلی آن‌ها باشد.

از طرف دیگر، دسترسی به خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و امکان تعمیر دستگاه از مواردی هستند که می‌توانند بر هزینه‌های نگهداری در بلندمدت تأثیر بگذارند. توصیه می‌شود خریداران پیش از ثبت سفارش، مشخصات دستگاه، تجهیزات همراه، شرایط گارانتی و هزینه‌های احتمالی حمل و نصب را در پیش‌فاکتور بررسی کنند. این کار باعث می‌شود مقایسه قیمت میان تولیدکنندگان بر اساس شرایط مشخص و یکسان انجام شود.

استعلام قیمت پاتیل پخت شیر

با توجه به تفاوت ظرفیت‌ها و نوسانات قیمت تجهیزات، دریافت قیمت روز از تولیدکننده یکی از مراحل مهم خرید پاتیل پخت شیر است. شرکت فراسردکاران دستگاه‌های پخت شیر مکانیزه را در ظرفیت‌های مختلف برای واحدهای لبنیاتی و کارگاه‌های فرآوری شیر تولید می‌کند.

بنابراین خریداران می‌توانند برای بررسی ظرفیت‌های موجود، آشنایی با امکانات دستگاه و مشاهده اطلاعات مربوط به قیمت و مشخصات پاتیل پخت شیر به وب‌سایت فراسردکاران مراجعه کنند.

سخن پایانی

قیمت پاتیل پخت شیر لبنیاتی در سال ۱۴۰۵ به عواملی مانند ظرفیت مخزن، جنس استیل، سیستم گرمایش و تجهیزات جانبی بستگی دارد. هنگام خرید، توجه به نیاز تولید، کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش در کنار قیمت دستگاه اهمیت دارد. پس برای اطلاع از قیمت روز و بررسی مدل‌های مختلف، می‌توانید با کارشناسان فروش فراسردکاران تماس بگیرید.