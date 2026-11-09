به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های وداع، تشییع و بزرگداشت مرحوم کوروش زارعی، هنرمند فقید کشور، با حضور خانواده، دوستان، همکاران و جمعی از هنرمندان در تهران و قم برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین مراسم سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در حوزه هنری برگزار خواهد شد و فرصتی برای وداع هنرمندان، دوستان و همکاران این هنرمند با وی خواهد بود.

در ادامه این برنامه‌ها، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر کوروش زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در شهر قم برگزار می‌شود تا پیکر این هنرمند در این شهر به خاک سپرده شود.

همچنین مراسم یادبود کوروش زارعی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری برپا خواهد شد.

این آیین در ادامه برنامه‌های وداع و تشییع این هنرمند فقید پیش‌بینی شده و علاقه‌مندان، دوستان و همکاران وی در آن گرد هم خواهند آمد.