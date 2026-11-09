امیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: طی این مدت، میزان بارش ثبت‌شده در شهرستان خوانسار به ۸.۵ میلی‌متر رسید.

وی افزود: مجموع بارندگی ثبت‌شده در سال زراعی جاری تاکنون به ۱۶۷.۴ میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت بارندگی شهرستان تا امروز ۳۳ میلی‌متر و میزان بارش در مدت مشابه سال زراعی گذشته صفر میلی‌متر بوده است.

رئیس اداره هواشناسی خوانسار با اشاره به آمار بارندگی ایستگاه‌های باران‌سنجی شهرستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه دوشخراط ۳ میلی‌متر، ویست ۵.۵ میلی‌متر، قودجان ۶.۵ میلی‌متر و رحمت‌آباد ۱.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شد.