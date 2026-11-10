به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، گفته که ما با آمریکا در اهداف سیاسی "همسوئی" داریم و از همین رو ابراز امیدواری کرده که تهران برنامه غنی‌سازی اورانیوم و آنچه او برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران خوانده را برای همیشه کنار بگذارد. وزیر خارجه آلمان در حالی با این اظهارات به دنبال باز کردن جای پایی برای اروپا در پرونده مذاکرات ایران و آمریکاست که واشنگتن حتی در پرونده اوکراین نیز اروپایی‌ها را به حاشیه رانده و مذاکرات با روسیه را مستقلاً دنبال کرده است. حکایت آلمان و اروپا این روزها مصداق همان ضرب‌المثل است که «طرف را در ده راه نمی‌دادند، سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت!»

ایران پیش‌تر به کشورهای اروپایی هشدار داده بود که فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنای حذف کامل آن‌ها از روند دیپلماتیک پرونده هسته‌ای خواهد بود؛ هشداری که تهران در عمل نیز بر آن پافشاری کرده است. در سه مقطع مذاکراتی پیش از جنگ ۱۲روزه، پیش از جنگ ۴۰روزه و مذاکرات اسلام‌آباد، تهران مسیر گفت‌وگوهای غیرمستقیم با واشنگتن را بدون مشارکت اروپا دنبال کرد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده کاهش جدی نقش کشورهای اروپایی در معادلات دیپلماتیک ایران است.

اکنون که سیاست‌های تقابلی غرب در قبال ایران به دو جنگ نظامی نیز منتهی شده، اروپا بیش از هر زمان دیگری از جایگاه اثرگذاری در این پرونده فاصله گرفته است. اروپایی که نه در پرونده اوکراین توانسته نقش مستقلی ایفا کند، نه در مذاکرات ایران جایگاه سابق خود را حفظ کرده و نه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، از قدرت لازم برای تحمیل اراده خود برخوردار است. با این وضعیت، اروپا رؤیای بازگشت به میز اصلی مذاکرات ایران را باید در خواب ببیند؛ به‌ویژه آنکه خود با تصمیمات سیاسی‌اش زمینه حذفش از این پرونده را فراهم کرده است. حالا اروپا هم تبعات انسداد تنگه هرمز را بیش از هر کشور دیگری درک می‌کند و هم هیچ جایگاه دیپلماتیکی برای اثر گذاری بر بازگشایی این تنگه ندارد.