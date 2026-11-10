به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ صبح امروز (سه شنبه ۱۹ آبان ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست معاونین وزارتخانه، روسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، نماینده های وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

سومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده نادوی ایران در سال ۲۰۲۶ و سایر مباحث مرتبط آغاز شد.

اصلی ترین موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شد، اعلام رده بندی سازمان های مبارزه با دوپینگ کشورها از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) بود.

وادا با استناد به شاخص هایی چون مشارکت در رویدادهای بین المللی، تعداد حضور ورزشکاران، میزان مدال آوری ها و... جایگاه نادوی هر کشوری را به ۴ رده اصلی و ۹ زیر رده تقسیم کرده است.

بر این اساس و در اتفاقی درخورتوجه، ایران در گروه اول این طبقه بندی که سه زیر رده A، B وC دارد در جمع ۵۰ کشور توسعه یافته دنیا (زیر شاخه C ) قرار گفته است.

این طبقه بندی در چارچوب سیاست های اولویت بندی و پایش انطباق وادا، برای مقایسه عملکرد نادوها با نادوهای دارای شرایط مشابه طراحی شده است. در واقع این دسته بندی به سازمان های ملی مبارزه با دوپینگ کمک می کند، فعالیت هایی مانند تعداد نمونه گیری ها، بودجه و نیروی انسانی را با سازمان های همگروه خود قیاس کنند و برای داشتن ورزشی پاک و سالم قدم بردارند.

از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد، تعداد نمونه های اخذ شده در سال های ۲۰۲۵ (۱۰۸۰ تست ) و ۲۰۲۶ (تا کنون ۵۵۵ تست) و همچنین آمار نمونه گیری های در رشته های مختلف، تفکیک جنسیتی تست های دوپینگ و معرفی مواد مصرفی در یک دهه گذشته بود.

بر حسب تحقیقات صورت گرفته آمارها نشان می دهد، تعداد نمونه های دوپینگ مثبت به دست آمده در مقایسه با سال گذشته به طرز قابل توجهی کاهش یافته است؛ این در حالی است که تفکیک نمونه گیری ها با درنظر گرفتن فاکتور جنسیت نیز حاکی از پیشرفت جمعیت ورزش حرفه ای بانوان کشور است.

احمد دنیامالی با بیان این که قرار گرفتن ستاد ملی مبارزه با دوپینگ افتخاری خوبی برای ورزش کشور محسوب می شود، یادآور شد تلاش های مسئولان نادو برای مقابله با معضل دوپینگ باید ادامه دارد تا ایران جایگاه خود را در سطح یک دنیا ارتقا دهد و در زیرشاخه اول این سطح قرار بگیرد.

وی در این خصوص گفت: این افتخار است که ایران نیز در جمع کشورهای توسعه یافته جهان در مبارزه با دوپینگ قرار گرفته است اما ما باید بدانیم علت این که در زیرگروه سوم این سطح هستیم، چه چیزی است و از الان تلاش کنیم با افزایش میزان نمونه گیری ها در مسابقات و تمرینات مختلف در زیر گروه یک یعنی A قرار بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان به رغم رشد ورزش بانوان و افزایش تعداد نمونه های دوپینگ این حوزه تاکید کرد که نباید به این آمار قائل بود: ورزش ایران در دو سال گذشته حدود ۵ هزار مدال در میادین بین المللی کسب کرده است که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ مدال آن متعلق به زنان بوده است. ما نباید به نمونه گیری ۲۰ درصدی بانوان اکتفا کنیم. باید به مرحله ای برسیم که این عدد متناسب سازی شود و یک سوم این تست ها در بخش ورزش زنان انجام شود.

دنیامالی در واکنش به تعداد تست های دوپینگی که طی بازه زمانی یک سال اخذ می شود، اظهار داشت: میانگین تعداد تست هایی که ما در یک سال می گیریم، بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ عدد بوده است اما باید این رقم بهبود بخشیده شود و از مرز ۱۰۰۰ نمونه فراتر برود. در حال حاضر ۵۵۵ نمونه در سال جاری اخذ شده است. انتظار داریم این عدد تا پایان سال افزایش پیدا کند و رکورد بزند.

وی در ادامه این مطلب به بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس اشاره کرد و افزود: باید برنامه ویژه ای برای این رویداد بزرگ داشته باشیم. ۷،۸ رشته را به طور خاص برای بازی های المپیک مورد توجه قرار دهیم و لحظه ای از آن ها غفلت نکنیم. در بخش پارالمپیک هم سه رشته دوومیدانی، وزنه برداری و شنا باید حتما مرکز توجه باشند، چرا که بیشترین سهم را در سبد مدالی ایران دارند. همچنین به منظور سهولت در ارسال سریع نمونه های دوپینگ به آزمایشگاههای خارج از کشور و برطرف کردن دغدغه پرداخت هزینه های ارزی آن، وزیر ورزش و جوانان دستور داد تا این موضوع درشواری عالی ورزش کشور پیگیری و مصوب شد. طوری که از این پس فدراسیون پزشکی ورزشی به طور مستقل هزینه ای مربوطه را پرداخت کند.