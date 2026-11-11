به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد نظامیان صهیونیست از بامداد امروز عملیات بازداشت فلسطینیان را در مناطق مختلف کرانه باختری شروع کرده و دست‌کم ۲۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

این نهاد فلسطینی جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان، محل دقیق بازداشت‌ها و شمار زنان یا کودکان در میان آنان را منتشر نکرده است.

بازداشت‌های شبانه و یورش نظامیان صهیونیست به شهرها و روستاهای کرانه باختری در ماه‌های اخیر ادامه داشته است. باشگاه اسرای فلسطینی چهارم نوامبر نیز از بازداشت دست‌کم ۴۵ فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری خبر داده بود.