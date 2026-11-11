به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: خدمات زیربنایی موردنیاز ۸۷ هزار و ۳۱ واحد مسکونی در قالب ۸۸ سایت در استان در دست اجراست که شامل شبکه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال، مخازن و تأمین منابع آبی می‌شود.

وی افزود: از مجموع ۹۲۷ کیلومتر شبکه توزیع آب موردنیاز این سایت‌ها، تاکنون ۳۲۷ کیلومتر اجرا شده است؛ در حالی که این میزان در ابتدای سال ۲۶۶ کیلومتر بود و طی امسال ۶۱ کیلومتر به آن افزوده شده است.

علمدار ادامه داد: از مجموع ۱۱۶ کیلومتر خط انتقال آب موردنیاز نیز ۲۵ کیلومتر اجرا شده که ۱۴ کیلومتر آن مربوط به عملکرد امسال است.

وی با بیان اینکه تأمین آب واحدهای مسکونی این طرح‌ها به حدود ۸۹۰ لیتر بر ثانیه نیاز دارد، گفت: برای پشتیبانی از این ظرفیت، احداث ۲۳ مخزن با مجموع حجم ذخیره ۷۹ هزار مترمکعب و حفر حدود ۲۶ حلقه چاه پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد درباره انشعابات آب نیز بیان کرد: تاکنون ۷ هزار و ۵۴۷ فقره انشعاب در سایت‌های نهضت ملی مسکن نصب شده که یک‌هزار و ۹۶۵ فقره آن در سال جاری اجرا شده است. همچنین شمار انشعابات آماده نصب از ۹ هزار و ۳۸۸ فقره در ابتدای سال به ۱۴ هزار و ۸۱۰ فقره رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های فاضلاب افزود: از مجموع ۷۸۸ کیلومتر شبکه و خط انتقال موردنیاز، تاکنون ۳۴ کیلومتر اجرا شده که ۳ کیلومتر آن مربوط به امسال است. ظرفیت موردنیاز برای تصفیه فاضلاب این طرح‌ها نیز حدود ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برآورد می‌شود.

علمدار ادامه داد: تاکنون ۲ هزار و ۹۲۶ فقره انشعاب فاضلاب نصب شده که ۸۳۰ فقره آن در سال جاری اجرا شده است. همچنین تعداد انشعابات آماده نصب از یک‌هزار و ۲۳۷ فقره در ابتدای سال به یک‌هزار و ۷۳۴ فقره افزایش یافته است.

وی میزان هزینه‌کرد برای اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب سایت‌های نهضت ملی مسکن را تاکنون حدود ۲ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این زیرساخت‌ها به حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.