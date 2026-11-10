به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور اعضای مجمع و فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، در سنندج برگزار شد.

در این رقابت انتخاباتی، امیرمحمد منصوری تنها فردی بود که برای ریاست هیات نام‌نویسی کرده بود و توانست با کسب هفت رأی از مجموع هشت رأی، اعتماد اعضای مجمع را برای یک دوره چهار ساله به دست آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این نشست، تعیین تکلیف مدیریت هیات را ضروری دانست و اظهار کرد: این مجموعه در سه سال گذشته بدون سرپرست و هیات‌رئیسه فعالیت می‌کرد و همین وضعیت، ساماندهی امور آن را با دشواری‌هایی همراه کرده بود.

فرزاد خاکی با اشاره به حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان توانمند در این رشته افزود: استفاده از تجربه و ظرفیت این افراد می‌تواند زمینه رونق فعالیت‌های ورزشی و حضور پررنگ‌تر بیماران خاص و پیوند اعضا در عرصه ورزش را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مشارکت فعالان این حوزه در مجمع انتخاباتی متناسب با ظرفیت‌های موجود نبود، به غیبت نمایندگان تعدادی از شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: برخی محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه انتخابات، امکان حضور تعدادی از نمایندگان شهرستانی را فراهم نکرد.

تشکیل هیات‌رئیسه در اولویت برنامه‌ها

خاکی، نخستین مسئولیت رئیس منتخب را تکمیل ترکیب مدیریتی هیات عنوان کرد و خواستار آن شد که اعضای هیات‌رئیسه در فرصت کوتاهی معرفی شوند تا برنامه‌های این مجموعه با مشارکت افراد متخصص و باتجربه دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت تعامل با ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها برای شناسایی استعدادهای ورزشی تأکید کرد و رعایت مقررات و ضوابط فدراسیون را لازمه پیشبرد فعالیت‌های هیات دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، گسترش ارتباط با فدراسیون، افزایش سطح تخصص مربیان و داوران از طریق آموزش‌های مستمر و فراهم کردن زمینه حمایت از ورزشکاران قهرمانی را از دیگر انتظارات از مدیریت جدید برشمرد.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند برگزاری انتخابات گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان در انتخاب نامزدها جانب‌داری نمی‌کند و تعیین رئیس هیات صرفاً با رأی اعضای مجمع صورت می‌گیرد.