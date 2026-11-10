به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن طباطبایی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات زیست‌محیطی اظهار داشت که رهاسازی و تخلیه پساب خام این کشتارگاه طیور در محیط پیرامونی، موجب آلودگی محیط زیست و ایجاد تهدید برای سلامت عمومی شده بود که موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

طباطبایی با اشاره به روند اجرای این بازرسی افزود که در پی شکایت این اداره و به دستور رئیس حوزه قضایی بخش شریف‌آباد، بازدید مشترکی با حضور بازپرس شعبه ۱۰۱ و کارشناسان محیط زیست از این کشتارگاه انجام گرفت.

وی در خصوص جزئیات این بازدید تصریح کرد که در جریان حضور بازرسان، وضعیت زیست‌محیطی واحد، نحوه مدیریت پساب و آثار ناشی از تخلیه پساب خام بررسی شد و دستورات قضایی لازم برای رفع آلودگی، جلوگیری از تکرار تخلف و رعایت الزامات قانونی صادر گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد که پیگیری وضعیت این واحد آلاینده تا رفع کامل نواقص ادامه خواهد داشت و با هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی و محیط زیست قاطعانه برخورد می‌شود.