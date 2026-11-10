اصغر صفری راد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از روند بازگشایی محورهای مسدودشده در بخش زز و ماهرو و همچنین سپیددشت و با اشاره به بازگشایی تمامی راه‌های آسفالته این بخش‌ها اظهار داشت: از مجموع ۱۵۹ راه روستایی مسدودشده در بخش سپیددشت، تاکنون ۱۱۹ مسیر بازگشایی شده و عملیات بازگشایی سایر مسیرها با تلاش نیروهای راهداری در حال انجام است.

وی افزود: در بخش‌های زز و ماهرو و ذلقی نیز از مجموع ۷۰ راه روستایی مسدودشده، ۴۰ مسیر بازگشایی شده و عملیات بازگشایی ۳۰ مسیر باقی‌مانده با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه، شرایط توپوگرافی و ریزش‌های رخ‌داده با سرعت در حال انجام است.

پایداری گاز و اتصال ارتباط مخابراتی در مناطق آسیب‌دیده

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به تأکید استاندار بر بسیج امکانات برای رفع مشکلات مناطق آسیب‌دیده گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های خرم‌آباد و الیگودرز تا رفع کامل مشکلات این مناطق ادامه خواهد داشت.

صفری‌راد خاطرنشان کرد: در حال حاضر جریان گاز در این بخش‌ها پایدار است و ارتباط مخابراتی در بخش‌های سپیددشت و زز و ماهرو نیز برقرار شده است.

وی بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و امدادی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود و تداوم عملیات تا بازگشایی کامل مسیرهای ارتباطی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی تأکید کرد.

صفری راد، گفت: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات راهداری و بازگشایی مسیرهای روستایی، از جمله محورهای منتهی به روستاهای مرگسر، چال امامزاده داوود، سران و دیگر مناطق متأثر از بارندگی بررسی شد و بر تسریع در بازگشایی راه‌ها، رفع اختلال در شبکه‌های آبرسانی و برق‌رسانی و برقراری هرچه سریع‌تر خدمات زیربنایی تأکید شد.

وی افزود: همچنین با بررسی میدانی وضعیت مناطق آسیب‌دیده و نیازهای فوری ساکنان، تسریع در روند امدادرسانی، تأمین نیازهای ضروری خانوارهای آسیب‌دیده و بسیج امکانات و تجهیزات دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفت.