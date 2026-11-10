به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خلیلی‌نیا پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به پایان عملیات بهسازی در بخش‌هایی از محورهای قم–تهران اظهار کرد: در قالب این طرح، پنج کیلومتر از جاده قدیم قم–تهران با اجرای عملیات درزگیری با قیر پلیمری و لکه‌گیری هندسی ترمیم و بهسازی شده است.

وی افزود: همزمان با اجرای عملیات در محور قدیم، بهسازی ۱۰ کیلومتر از آزادراه قم–تهران نیز با اجرای روکش آسفالت در دستور کار قرار گرفت و این عملیات به پایان رسید.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با بیان اینکه مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: تمام هزینه‌های اجرای این پروژه از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

خلیلی‌نیا با اشاره به اهمیت راهبردی محورهای ارتباطی استان قم بیان کرد: موقعیت جغرافیایی این استان موجب شده شبکه راه‌های آن نقش مهمی در جابه‌جایی کالا و مسافر در سطح کشور ایفا کند و به‌عنوان مسیر ارتباطی ۱۷ استان جنوبی و غربی با مرکز کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کریدورهای جاده‌ای قم زیر چتر طرح‌های نگهداری قرار دارند

وی با اشاره به جایگاه آزادراه و جاده قدیم قم–تهران در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: آزادراه قم–تهران سومین محور پرترافیک کشور در حوزه جابه‌جایی مسافر محسوب می‌شود و جاده قدیم نیز یکی از مسیرهای کریدوری مهم در بخش حمل‌ونقل کالا به شمار می‌رود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: قرار گرفتن این محورها در مسیر تردد سالانه میلیون‌ها دستگاه خودرو حامل کالا و مسافر، اهمیت نگهداری مستمر و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های آن‌ها را دوچندان کرده است.

خلیلی‌نیا با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی استان اظهار کرد: توسعه و پویایی حمل‌ونقل جاده‌ای به حفظ کیفیت راه‌ها، ارتقای شاخص‌های ایمنی و اجرای به‌موقع عملیات نگهداری وابسته است و از این رو، رسیدگی به کریدورهای اصلی و محورهای پرتردد در اولویت برنامه‌های راهداری قرار دارد.

وی افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم به‌صورت مستمر وضعیت محورهای ارتباطی را از طریق بازدیدهای میدانی و بررسی گزارش‌های مردمی رصد می‌کند و پس از شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده، اقدامات لازم برای ترمیم و بهسازی آن‌ها را در قالب طرح‌های عمرانی و نگهداری به اجرا درمی‌آورد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های بهسازی و نگهداری در محورهای اصلی استان با هدف حفظ کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای شرایط تردد در مسیرهای مهم ارتباطی دنبال می‌شود.