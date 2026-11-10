به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تلاش مجموعه‌های مسئول، روند مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان شتاب گرفته و سهم واحدهای مقاوم‌سازی‌شده به ۷۳ درصد رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش ایمنی خانه‌های روستایی در برابر حوادث طبیعی افزود: ارتقای تاب‌آوری واحدهای مسکونی از اولویت‌های توسعه روستایی است و این موضوع نقش مهمی در حفاظت از جان و سرمایه مردم دارد.

استاندار بوشهر با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در زمینه بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی بیان کرد: دستیابی به این میزان در شرایطی محقق شده که میانگین کشوری ۵۷ درصد است و این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و مشارکت مردم روستایی بوده است.

زارع با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه این روند تصریح کرد: با تداوم اقدامات اجرایی، انتظار می‌رود میزان مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی استان تا پایان سال جاری افزایش بیشتری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در روستاها نیازمند توجه هم‌زمان به توسعه زیرساخت‌ها، گسترش خدمات عمومی و ایمن‌سازی واحدهای مسکونی است و این اقدامات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.