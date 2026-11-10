به گزارش خبرگزاری مهر اصغر بیات مدیر کل منابع طبیعی استان البرز درنشست مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و بسیج سازندگی استان البرز ضمن تقدیر از فعالیتهای جهادگران، گفت:حضورجهادگران بسیجی در پروژه های احداث سیل بند و درختکاری علیرغم بروز پدیده ال نینو و باران های بیش ازحد نرمال ،مانع از بروز سیل های مخرب و ویرانگر در استان البرز شد .

همزمان با نشست مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و سازمان بسیج سازندگی این استان که با حضور علی اصغر بیات مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار و مدیران هر دو مجموعه برگزار شد از اهتمام سازنده جهادگران بسیجی البرزدراحداث بیش از ۸ سیل بند در مناطقی چون طالقان،اشتهارد،کلاک و دره وسیه کرج تقدیر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرزدرادامه این نشست حضور جهادگران در عرصه درختکاری را نیز بسیارموثر دانست و تصریح کرد : حضور جهادگران درعرصه درختکاری علاوه بر اینکه در برابرانتشار ریزگردها و کنترل آلوذگی هوا موثربوده،در تثبیت خاک و جلوگیری ازسیلابهای مخرب نیز نقش ویژه ای داشته است .

در همین راستا سرهنگ فلاحتکار نیز برعزم جهادگران بسیجی در مدیریت بحران ها تاکیدکرد و افزود:جهادگران بسیجی پای عهد با مردم و ولایت هستند و هر جا که به وجود آنها نیاز باشد، حضور خواهند داشت.

گفتنی در این نشست از سازمان بسیج سازندگی البرزجهت مشارکت در پروژه های جدید احداث سیل بند و درختکاری دراستان البرز دعوت به عمل آمد