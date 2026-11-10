به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی پیش از ظهر سه شنبه در آیین بازگشایی کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای طایقان، کتاب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی انسان به دانش و آگاهی دانست و اظهار کرد: کتاب می‌تواند در مسیر پرپیچ‌وخم زندگی راهگشا باشد و انسان را برای شناخت بهتر مسائل و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر یاری کند.

وی افزود: مطالعه از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین شیوه‌های افزایش آگاهی به شمار می‌رود و هر فرد می‌تواند با اختصاص بخشی از زمان روزانه خود به کتاب‌خوانی، زمینه ارتقای دانش و تقویت توان فکری خود را فراهم کند.

فرماندار قم با تأکید بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به فرهنگ مطالعه گفت: کتاب‌خوانی در کنار فعالیت‌های آموزشی و درسی می‌تواند به رشد علمی و فکری دانش‌آموزان کمک کند و آنان را در مسیر یادگیری عمیق‌تر و کسب آگاهی بیشتر قرار دهد.

بقایی ادامه داد: آموختن و افزایش سطح دانش تنها به محیط مدرسه و برنامه‌های آموزشی محدود نمی‌شود و مطالعه کتاب می‌تواند مکمل مناسبی برای فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان باشد.

مطالعه مسیر رشد فکری را هموار می‌کند

وی با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور اظهار کرد: پیشرفت علمی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان در شکل‌گیری آینده کشور اهمیت دارد و نسل جوان با کسب دانش و تقویت توانمندی‌های علمی و فکری می‌تواند در ساختن کشوری آباد، رشید و سربلند نقش‌آفرین باشد.

فرماندار قم افزود: آگاهی و دانش، زمینه‌ای برای شناخت بهتر مسئولیت‌های اجتماعی و ملی فراهم می‌کند و نسل جوان با مطالعه و یادگیری می‌تواند در پاسداری از ارزش‌های کشور و آرمان‌های فداکاران این سرزمین نقش خود را به شایستگی ایفا کند.

بقایی در ادامه به ظرفیت کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای طایقان اشاره کرد و گفت: این کتابخانه با برخورداری از ۱۰ هزار و ۱۸۰ جلد کتاب، ظرفیت مناسبی برای دسترسی اهالی روستا به منابع مطالعاتی و استفاده از فرصت‌های کتاب‌خوانی دارد.

وی تصریح کرد: وجود این میزان کتاب در کتابخانه عمومی امام حسین(ع) طایقان می‌تواند امکان بهره‌مندی ساکنان روستا از منابع مطالعاتی را فراهم کند و زمینه گسترش فرهنگ مطالعه در میان اهالی، به‌ویژه دانش‌آموزان، را تقویت کند.

فرماندار قم با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه کتاب و مطالعه گفت: دسترسی به منابع مطالعاتی، فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی و تقویت عادت کتاب‌خوانی در میان اعضای جامعه فراهم می‌کند و کتابخانه روستای طایقان نیز از این منظر ظرفیت قابل توجهی در اختیار اهالی قرار داده است.

کتابخانه طایقان ظرفیت مطالعاتی روستا را تقویت می‌کند

بقایی اظهار کرد: توجه به کتاب و مطالعه باید از سال‌های نخست زندگی و دوران تحصیل مورد توجه قرار گیرد و دانش‌آموزان می‌توانند با قرار دادن کتاب در کنار برنامه‌های درسی، از ظرفیت مطالعه برای توسعه دانش و توان فکری خود بهره بگیرند.

وی افزود: کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای طایقان با مجموعه‌ای بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب، امکان دسترسی اهالی به منابع مطالعاتی را فراهم کرده است و استفاده مناسب از این ظرفیت می‌تواند به تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی در روستا کمک کند.