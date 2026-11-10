به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت ترافیکی شهر خرم‌آباد و هماهنگی برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی اظهار داشت: احداث پارکینگ در مجاورت بیمارستان شهید رحیمی به‌عنوان طرح پایلوت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محدوده این بیمارستان افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان آمادگی دارد با مشارکت شهرداری خرم‌آباد و در صورت نیاز با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در زمین مجاور بیمارستان پارکینگ طبقاتی احداث کند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه این پارکینگ علاوه بر تأمین نیازهای بیمارستان، برای استفاده عموم شهروندان نیز در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در این جلسه پیشنهادها و طرح‌های اولیه بررسی شد و مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری خرم‌آباد حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده منعقد شود.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: در صورت ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، روند اجرای طرح نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.