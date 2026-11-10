به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، فواد حسین وزیر خارجه عراق به تشریح هدف سفر نخست وزیر این کشور به ایران پرداخت.

وزیر خارجه عراق اعلام کرد که سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، به جمهوری اسلامی ایران با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن انجام شده است.

فواد حسین در ادامه افزود: ما از طرفداران صلح هستیم و عراق در این اقدام منافع ملی دارد؛ زیرا شرایط کنونی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق گذاشته است.

وزیر خارجه عراق همچنین با اشاره به اهمیت نقش میانجی گرانه بغداد در منطقه، بیان کرد: نقش عراق به‌عنوان میانجی در منطقه بسیار مهم است.