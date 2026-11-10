به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا قافله‌باشی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد اجرایی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع شهرستان تاکستان اجرای برنامه پزشکی خانواده را از اولویت‌های نظام سلامت دانست و بر ضرورت همراهی همه بخش‌های دانشگاه علوم پزشکی برای تحقق اهداف آن تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تشریح ضرورت تغییر رویکرد خدمات سلامت اظهار کرد: نظام سلامت نباید صرفاً به درمان بیماران پس از ابتلا محدود بماند، بلکه باید با شناسایی عوامل خطر و مراقبت مستمر، از بروز و گسترش بیماری‌ها جلوگیری کند.

وی برای تبیین این رویکرد به بیماری آنفلوانزا اشاره کرد و افزود: موفقیت نظام سلامت تنها به درمان تعداد زیادی از مبتلایان محدود نمی‌شود؛ بلکه باید با اجرای برنامه پزشکی خانواده، زمینه ابتلای افراد کمتری فراهم شود. به همین دلیل، پیشگیری باید به ارزش و فرهنگ غالب در نظام سلامت تبدیل شود.

مراکز سلامت با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارزیابی شوند

قافله‌باشی با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری در سطوح مختلف ارائه خدمات گفت: هر پایگاه سلامت و مرکز خدمات جامع سلامت باید اهداف مشخص و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری داشته باشد تا بتوان میزان پیشرفت برنامه را ارزیابی کرد.

وی همچنین خواستار مشارکت فعال واحدهای ستادی و کارشناسان مربوط در پشتیبانی از اجرای برنامه شد و تصریح کرد: روند فعالیت‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال و گزارش اقدامات به شکل هفتگی ارائه شود تا تغییرات و پیشرفت شاخص‌ها قابل مشاهده و ارزیابی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، انجام ویزیت پایه را نیز از اقدامات ضروری و مقدماتی اجرای برنامه پزشکی خانواده دانست و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.

نقش بیمه‌ها در اجرای برنامه پزشکی خانواده

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر از ارکان مهم اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع هستند و باید در هماهنگی با وزارت بهداشت و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برای تحقق اهداف این طرح همکاری کنند.

قافله‌باشی اجرای این برنامه را مسئولیتی اخلاقی و ملی توصیف کرد و افزود: شناسایی افراد در معرض خطر، غربالگری و ارائه مراقبت‌های سلامت باید با جدیت و در چارچوبی منظم دنبال شود.

آمادگی تاکستان برای بازدید مسئولان وزارت بهداشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین از برنامه سفر مسئولان ارشد وزارت بهداشت به استان در اوایل آذرماه خبر داد و گفت: با توجه به اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در تاکستان، روند فعالیت‌ها در این شهرستان به‌صورت میدانی بررسی خواهد شد.

وی از مجموعه‌های مرتبط خواست پیش از این بازدید، مستندات، گزارش اقدامات و وضعیت شاخص‌های عملکردی خود را آماده کنند تا روند اجرای برنامه به‌صورت دقیق قابل ارزیابی باشد.

قافله‌باشی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان شبکه بهداشت و درمان تاکستان، بر تقویت همکاری میان‌بخشی، افزایش شاخص‌های عملکردی و استمرار پیگیری‌ها برای اجرای اثربخش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید کرد.