به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی با هدف ترویج فرهنگ غنی اسلامی، تقویت مشارکت مردمی و گرامیداشت مقام والای حضرت زهرا(س) در سطح محلات منطقه ۱۲ و فرهنگسرای خراسان برگزار می‌شود.

آیین پخت سمنو در محلات مختلف منطقه ۱۲ با مشارکت شهروندان و در تجمعات میدانی، جلوه‌ای از همدلی و همراهی اهالی محلات در پاسداشت آیین‌های مذهبی است.

همچنین در این ایام ویژه برنامه دختران نوجوان فرهنگسرا با حضور خانواده‌های آنان در کتابخانه خراسان برگزار می‌شود که شامل مداحی و پخت نذری برای پذیرایی از عموم عزاداران است.

در ادامه این برنامه‌ها، مراسم عزاداری ایام فاطمیه در پیش‌دبستانی فرهنگسرای خراسان با مشارکت کودکان و والدین ایشان برگزار خواهد شد تا زمینه آشنایی نسلهای آینده با سیره و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ ایرانی اسلامی فراهم شود.

پخت آش رشته با مشارکت اهالی محله و شهروندان در فرهنگسرای خراسان و توزیع آن میان عموم شهروندان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

این مجموعه برنامه‌ها با رویکرد ترویج سنت حسنه نذری، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت پیوندهای محله‌ای، فرصتی برای حضور و همراهی خانواده‌ها و شهروندان در سوگواری ایام فاطمیه فراهم می‌آورد.